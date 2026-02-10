Зачем нужны арбитражные управляющие?

Арбитражные управляющие играют ключевую роль в делах о банкротстве, выполняя функции распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов или администраторов в процедуре превентивной реструктуризации, сообщает Министерство юстиции Украины. Они взаимодействуют с органами государственной власти, бизнесом и физическими лицами и сопровождают все этапы процедуры – от анализа финансового состояния должника и работы с кредиторами до реализации активов и завершения ликвидации.

Инициировать открытие производства по делу о банкротстве может как сам должник, так и кредитор. В случае обращения в хозяйственный суд участие арбитражного управляющего является обязательным – его назначает суд.

Несмотря на то, что свидетельства арбитражного управляющего имеют более 1 000 человек, фактически в процедурах банкротства задействована лишь часть из них. Для повышения прозрачности в сфере внедряется автоматизированная система "Банкротство и неплатежеспособность". Она обеспечивает публикацию отчетов, фиксацию ключевых данных и упрощает доступ участников к информации, уменьшая риски конфликта интересов.

Кто имеет право работать в сфере банкротства?

Контроль за деятельностью арбитражных управляющих осуществляет Министерство юстиции Украины. Во время военного положения плановые проверки не проводятся, однако внеплановые – по обращениям участников процедур – остаются в силе. Нарушение законодательства или невыполнение обязанностей могут стать основанием для дисциплинарного производства.

Чтобы получить право работать в сфере банкротства, необходимо пройти обучение, стажировку и сдать квалификационный экзамен. В 2024 году соответствующие свидетельства получили 37 человек. Уже в 2025 году систему экзаменов планируют обновить – тестовые задания приведут в соответствие с действующим законодательством, а процедуру адаптируют к практическим потребностям профессии.

Процесс банкротства должен работать прозрачно, с соблюдением единых правил для всех участников. Мы постепенно повышаем требования к профессионализму арбитражных управляющих, совершенствуем инструменты контроля и фокусируем значительное внимание цифровизации процессов,

– отметила заместитель министра юстиции Украины Виктория Васильчук.

В Министерстве юстиции отмечают, что эффективная работа арбитражных управляющих способствует очищению экономики от неплатежеспособных предприятий или создает условия для их восстановления. Это положительно влияет на бизнес-среду, сохранение рабочих мест и уровень удовлетворения требований кредиторов.

