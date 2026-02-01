Зачем нужна процедура санации?

Когда предприятие не может выполнять финансовые обязательства, это еще не означает конец его деятельности, сообщает Министерство юстиции Украины. Кодекс Украины по процедурам банкротства предусматривает инструмент сохранения бизнеса – санацию, целью которой является финансовое оздоровление должника и восстановление его платежеспособности.

В соответствии с Кодексу, санация – это система мер, применяемых во время производства по делу о банкротстве. Они направлены на улучшение финансово-хозяйственного состояния предприятия и удовлетворение требований кредиторов в полном объеме или частично.

С введением процедуры санации хозяйственный суд утверждает план санации, разработанный распорядителем имущества с участием должника и одобренный собранием кредиторов. Также суд назначает управляющего санацией из числа арбитражных управляющих. Постановление суда вступает в законную силу с момента его принятия, а информация о введении процедуры публикуется на официальном вебпортале судебной власти Украины.

План санации должен содержать конкретные меры и сроки восстановления платежеспособности должника. Платежеспособность считается восстановленной после погашения требований кредиторов в соответствии с реестром. Среди возможных мер – реструктуризация предприятия или активов, перепрофилирование производства, закрытие убыточных направлений, отсрочка или прощение долгов, продажа части имущества, привлечение кредитов и займов, ликвидация дебиторской задолженности, а также другие действия, не противоречащие законодательству.

Что происходит при введении санации?

С момента введения санации руководитель и исполнительные органы должника отстраняются от управления, а все полномочия по управлению и распоряжению имуществом переходят к управляющему санацией, за исключением случаев, предусмотренных планом санации.

Процедура может быть прекращена досрочно в случае невыполнения условий плана или текущих обязательств должника. В таком случае хозяйственный суд признает предприятие банкротом и открывает ликвидационную процедуру.

Согласно Кодексу Украины по процедурам банкротства, управляющий санацией обязан подать письменный отчет собранию кредиторов за 15 дней до завершения срока санации или при наличии оснований для ее прекращения. По результатам рассмотрения отчета кредиторы могут обратиться в суд с ходатайством о закрытии дела в связи с выполнением плана санации, продление срока процедуры или переход к ликвидации.

Если срок санации завершился, а собрание кредиторов не инициировали его продление, хозяйственный суд признает должника банкротом и открывает ликвидационную процедуру.

