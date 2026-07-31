Верховный Суд встал на защиту "рискованного" клиента: когда банк не может сразу заблокировать счет

Банки должны доказывать, что счет следует заблокировать из-за высокого уровня риска и подозрительных операций. Такое решение должно быть обоснованным, в противном случае ограничение права гражданина на распоряжение своими деньгами считается незаконным.

Формальной ссылки на законы о финансовом мониторинге недостаточно

Если финансовая организация считает, что счет следует закрыть из-за недопустимо высокого риска, то она должна доказать это основание. Такой вывод сделал Верховный Суд по делу №757/5609/24, сообщает издание "Знай.ua".

Прекращение обслуживания клиента возможно только при прямо определенных условиях. Формальное обоснование нельзя считать основанием. То есть основную роль здесь играют доказательства высоких рисков или отказ клиента предоставить необходимые документы.

Суд рассматривал дело, в котором мужчина жаловался на действия ПриватБанка. Еще в 2024 году мужчине поступило уведомление о необходимости обновить информацию о доходах и подтвердить источники, откуда он получает средства.

По требованию мужчина подал собственную декларацию, выписку из реестра плательщиков единого налога и квитанции. Банк принял документы, но со временем без каких-либо предварительных мер заблокировал счет и запретил доступ к приложению. Сотрудники якобы обнаружили недопустимо высокий уровень риска.

Банк действительно имеет право заблокировать клиента, если в системе отсутствуют подтверждающие документы или возник неприемлемо высокий риск. Но без доказательств финансовое учреждение не может действовать именно так.

Как определил Верховный Суд, сначала банк должен доказать, почему клиент считается подозрительным – какие были операции, какие из документов не подходят для представления информации о доходах и т. д.

В данном деле объяснений со стороны банка не было, а специалисты при этом не пригласили клиента для проведения дополнительной проверки. Кроме того, суд не обнаружил доказательств того, что клиент мог отказаться от сотрудничества с финансовым учреждением.

Поэтому постановления судов предыдущих инстанций Верховный Суд оставил без изменений. Действия банка признаны необоснованными и противоправными.

Существует несколько оснований считать, что клиент "рискованный"

Если пользователь проводит нереально большие транзакции, то есть распоряжается гораздо большими суммами, чем его официальный доход, то это одно из оснований подозревать неправомерные действия.

Кроме того, специалисты обращают внимание на искусственное разделение одной большой суммы на более мелкие части с целью уклонения от обязательного финансового мониторинга.

Сотрудничество с представителями стран, внесенных в черные или серые списки международных организаций, банки также расценивают как угрозу.

Однако в любом случае финансовое учреждение должно иметь доказательства, а не сразу блокировать счет. Если же клиент считает, что его ограничили безосновательно, то он может обратиться в суд. Украинская юрисдикция уже предусматривает способы разрешения таких споров.