Брачный контракт: когда заключить, какая цена и почему не стал популярным в Украине

Договор между женихами или супругами о пользовании имуществом может "спасти" во время развода. В документе можно прописать собственность недвижимости, разделение совместных расходов и обязательства по ним.

Для чего нужен брачный договор?

О том, насколько популярно письменное соглашение в браке, на своем канале в TouTube рассказала юрист Яна Светличная.

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Брачный контракт – это письменное соглашение между мужем и женой. Или между женихом и невестой.

Адвокат объясняет, что документ имеет юридическую силу. Также контролирует имущественные отношения супругов, их права и обязанности.

В частности эксперт добавляет, что заключить брачный договор можно в любое время от подачи молодоженами заявления на бракосочетание до момента развода. Яна Светличная отмечает: если развод проходит мирно, то перед самой процедурой как раз можно заключить брачный договор.

По словам юристки, в Украине брачные контракты не очень распространены или даже непопулярны. Она объясняет это тем, что базовое украинское законодательство уже предусматривает соответствующие нормы и правила при разводе. В частности относительно раздела общего имущества или денежных компенсаций.

Если бы этого не было в законах Украины – пары создавали бы собственные нормы и прописывали бы их в брачном контракте.

Что прописать в брачном контракте?

В блоге Prikhodko&Hartners юрист Анна Салиенко пишет, что цель заключения договора между супругами – избежание возможных конфликтов на фоне имущественных отношений. Так, с помощью этого документа можно заранее определить:

правила пользования имуществом;

аспекты финансовой жизни;

порядок раздела имущества при расторжении брака.

Юристка рекомендует прописывать в договоре основные пункты:

режим имущества (обычно это общая совместная собственность, но можно сделать личную собственность одного из супругов); порядок раздела имущества при возможном расторжении брака; правовой режим недвижимого имущества (кому принадлежит, кто и как может пользоваться в браке или в случае развода); распределение финансовых вопросов или долгов; условия пользования общим имуществом в браке; содержание одного из супругов (на случай временно безработицы: по уходу за ребенком или по другим причинам); распределение семейных финансов и расходов (прописать, кто и что покупает, оплачивает коммунальные и прочее); порядок пользования жильем на случай развода (кто и где остается жить, что можно продать и поделить средства); имущество, которое супруги или один из супругов купит в будущем (возможно разделение и пользование); дополнительные условия (кто руководит общим бизнесом, например, или правила пользования определенными активами).

Заметьте! Цены на составление брачного договора будут разными в зависимости от юриста/компании, которую выбираете. Также имеет значение регион. Иногда нужна дополнительная консультация или внесение изменений в контракт – это отдельная оплата за отдельную услугу.



Средняя цена в Украине на составление и удостоверение брачного договора – 5 тысяч гривен.

Что нужно знать о разводе?

Напомним, что вскоре в Дие может появиться услуга развода. Сейчас разработчики готовят бета-тестирование, а потом процесс можно будет запускать официально и полностью онлайн.

Однако такой вариант подойдет только тем парам, которые не имеют споров или претензий друг к другу. Если же муж и жена не могут мирно поделить имущество или определить место жительства ребенка – расторжение брака должно происходить только через суд.