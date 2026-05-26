Брачный договор и наследство: кто из наследников может получить большую долю имущества
Часть людей считает, что брачный договор касается всего имущества супругов. На самом деле это не так, потому что условия контракта вступают в силу только после подписания договора и не касаются активов, которые супруги приобрели до составления документа.
Право собственности на имущество после подписания брачного контракта
О том, как договор супругов влияет на раздел наследственного имущества, объясняет Наталья Чацкис на канале "Приказ" в YouTube.
Смотрите также Наследство без документов: можно ли пользоваться имуществом без переоформления
Так, имущество, которое муж или жена покупает во время брака считается общим. В такой ситуации даже не учитывается на кого именно оформлены документы собственности.
Часто из-за этого возникают недоразумения. Ведь часть людей думает, что по брачному контракту собственность имущества можно "переписать" или изменить. Даже в ситуациях, когда недвижимость, например, покупали до составления договора.
Обратите внимание! Документ не работает задним числом или на передачу собственности. Брачный договор составляется для будущих активов супругов и становится действующим с момента подписания. Приобретенные в браке ранее (до подписания контракта) недвижимость, имущество, земли или любые другие активы – нельзя поделить этим договором.
Однако, по словам адвоката, контракт супругов работает иначе. Изменить право собственности на активы, которые появились в семье до подписания договора – нельзя. Брачный контракт рассчитан только на то имущество, которое супруги приобретут после подписания документов.
Особенности раздела наследственного имущества, которое приобрели до брачного контракта
Наталья Чацкис также приводит пример, когда в браке супруги покупают имущество и оформляют новую собственность на мужа. Впоследствии муж и жена заключают брачный договор, где отмечают:
- все имущество, записано на мужа, – его собственность;
- то, что записано на жену – тоже исключительно ее собственность.
По такой схеме, муж считает, что все имущество поделят на равные части между женой и еще тремя детьми из разных браков.
После смерти мужа, жена обратилась в суд и обжаловала условия договора. По решению подтверждается, что супруги приобрели имущество до подписания брачного договора, поэтому оно является общей собственностью мужа и жены.
То есть получилось, что женщина получает 50%, как совладелица совместного и общего имущества. А прямое наследство мужа – еще 50%, которые не забрала жена. Именно эта доля будет делиться в равных частях на всех наследодателей:
- жену:
- троих детей.
В результате жена получает 62,5% от всего имущества, а дети – по 12,5%.
К слову! По определению Семейного кодекса и украинского законодательства соответственно, брачный договор – это юридический документ, который фиксирует имущественные права и обязанности супругов, а также их родительские имущественные обязательства.
В частности юристы отмечают, что в брачном договоре можно прописать, как будет делиться имущество или кто будет новым владельцем. И именно при таком условии можно решить ситуацию, как предыдущая. В то же время перераспределить то, что уже купили, по этому контракту – не получится.
Что еще известно о семейном праве и разделе имущества
Раздел наследства и имущества, когда нет завещания, не гарантирует равные доли для всех наследников. Так, жена имеет 50% своей собственности и получает дополнительные проценты с наследства мужа (50%). Последние проценты делят также между детьми.
Поэтому, финальная часть наследственного имущества будет зависеть от количества детей наследодателя. Тогда 50% делят поровну на всех наследников и они получают свои доли. Правда, доля жены из наследства мужа добавляется к ее собственным 50% имущества.