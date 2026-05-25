Имущество передается родственникам не в равных долях

Если нет завещания, то разделение имущества по закону не гарантируется "равного разделения на части". Процесс наследования проходит по четкой процедуре. Наследники могут получить право собственности на часть имущества, которая принадлежала умершему. Об этом рассказали юристы на YouTube-канале "Приказ – наследственное, семейное, военное право".

Мужчина обратился к специалистам, потому что хотел, чтобы двое его детей от первого брака, один ребенок от нынешнего и жена после его смерти получили одинаковую долю имущества. Однако, по закону это сделать трудно, особенно, если нет завещания.

Дело в том, что имущество, приобретенное в браке, имеет особый статус. Оба супруга имеют одинаковые доли на авто, дом, земельный участок или бизнес, независимо от того, кто заплатил больше, или приобрел имущество. Поэтому автоматически жена уже получает больше, чем дети. То есть наследство поделится так, что жена будет иметь свою часть как совладелец и дополнительно то, что ей оставлено в наследство, а дети – делят только половину, принадлежавшую наследодателю.

Фактически другая часть будет общей, тогда все наследники – жена или муж, дети или другие родственники – будут иметь на нее равные права.

Для многих такой неравный, на первый взгляд, распределение становится неожиданностью, потому что многие считают, что такое имущество должно делиться на равные части. Но имущество, которое появилось у супругов в браке принадлежит им обоим по 50%.

Как можно исправить ситуацию с разделением наследства?

Если наследодатель напишет завещание, то раздел имущества будет происходить так, как он того пожелал. Если человек решил, что его доля будет делиться поровну между тремя детьми, или перейдет в собственность только одного наследника, то нотариус именно так и делает. Но все равно наследодатель распоряжается только своей долей имущества.

Или же еще при жизни человек может передать свою долю имущества по договору дарения. Тогда в наследство такие вещи не переходят после его смерти, потому что оно уже не принадлежит ему.

Еще один вариант – это оформление брачного договора. Таким образом партнеры могут решить, какое имущество будет оставаться в личной собственности человека, а какое будет общим.

Такие способы могут помочь не попасть в ситуацию, когда раздел имущества станет предметом спора.

Важно! Права супругов остаются равными, потому что семейное право предусматривает вклад в совместный быт не только денег, но и других ресурсов. Например, если жена не работала, но ухаживала за детьми и следила за хозяйством, то все, что семья приобрела или получила во время брака является общим. Исключение – имущество, которое подарили или передали другим способом конкретно кому-то из супругов.

Что еще стоит знать о правилах наследования в Украине?

Пользоваться имуществом наследодателя, которое не было должным образом оформлено, фактически не разрешается. "На словах" такое право наследник имеет, но в таком случае он не сможет полноценно распоряжаться участком юридически. Поэтому в течение 6 месяцев человек должен оформить свидетельство о праве на наследство и официально оформить возможность пользования.

Украинцы могут официально составлять завещание с 18 лет, но некоторые случаи позволяют распоряжаться имуществом раньше этого возраста. Это разрешено гражданам от 16 лет, если они оформлены как физическое лицо-предприниматель или состоит в браке.

Наследник имеет полное право отказаться от наследства. Тогда имущество переходит следующим наследникам по завещанию или по закону. Однако если суд признает, что отказ от наследства подписывался после насилия, угроз, обмана, ошибки или непредвиденных обстоятельств, то он не считается действительным.