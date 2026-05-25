Майно передається родичам не в рівних частках

Якщо немає заповіту, то поділ майна за законом не гарантується "рівного поділу на частини". Процес спадкування проходить за чіткою процедурою. Спадкоємці можуть отримати право власності на частину майна, яка належала померлому. Про це розповіли юристи на YouTube-каналі "Наказ – спадкове, сімейне, військове право".

Чоловік звернувся до фахівців, бо хотів, щоб двоє його дітей від першого шлюбу, одна дитина від нинішнього та дружина після його смерті отримали однакову частку майна. Проте, за законом це зробити важко, особливо, якщо немає заповіту.

Справа в тому, що майно, придбане у шлюбі, має особливий статус. Обидва з подружжя мають однакові частки на авто, дім, земельну ділянку чи бізнес, не залежно від того, хто сплатив більше, чи придбав майно. Тому автоматично дружина вже отримує більше, ніж діти. Тобто спадщина поділиться так, що дружина матиме свою частину як співвласник і додатково те, що їй залишено у спадок, а діти – ділять лише половину, що належала спадкодавцю.

Фактично інша частина буде спільною, тоді всі спадкоємці – дружина чи чоловік, діти чи інші родичі – матимуть на неї рівні права.

Для багатьох такий нерівний, на перший погляд, розподіл стає несподіванкою, бо багато хто вважає, що таке майно має ділитися на рівні частини. Але майно, яке з'явилося в подружжя у шлюбі належить їм обом по 50%.

Як можна виправити ситуацію з поділом спадщини?

Якщо спадкодавець напише заповіт, то поділ майна відбуватиметься так, як він того забажав. Якщо людина вирішила, що її частка буде ділитися порівну між трьома дітьми, або перейде у власність лише одного спадкоємця, то нотаріус саме так і робить. Але все одно спадкодавець розпоряджається тільки своєю часткою майна.

Або ж ще за життя людина може передати свою частку майна за договором дарування. Тоді у спадщину такі речі не переходять після його смерті, бо воно вже не належить йому.

Ще один варіант – це оформлення шлюбного договору. Таким чином партнери можуть вирішити, яке майно залишатиметься в особистій власності людини, а яке буде спільним.

Такі способи можуть допомогти не потрапити в ситуацію, коли поділ майна стане предметом спору.

Важливо! Права подружжя залишаються рівними, тому що сімейне право передбачає вклад у спільний побут не тільки грошей, але й інших ресурсів. Наприклад, якщо дружина не працювала, але доглядала дітей і слідкувала за господарством, то все, що родина придбала чи отримала під час шлюбу є спільним. Виняток – майно, яке подарували чи передали іншим способом конкретно комусь із подружжя.

Юристи пояснили, чому без заповіту не можна поділити майно порівну між дітьми та дружиною: дивіться відео

Що ще варто знати про правила спадкування в Україні?

Користуватися майном спадкодавця, яке не було належним чином оформлене, фактично не дозволяється. "На словах" таке право спадкоємець має, але в такому випадку він не зможе повноцінно розпоряджатися ділянкою юридично. Тому протягом 6 місяців людина має оформити свідоцтво про право на спадщину й офіційно оформити можливість користування.

Українці можуть офіційно складати заповіт з 18 років, але деякі випадки дозволяють розпоряджатися майном раніше цього віку. Це дозволено громадянам від 16 років, якщо вони оформлені як фізична особа-підприємець або перебуває у шлюбі.

Спадкоємець має повне право відмовитися від спадщини. Тоді майно переходить наступним спадкоємцям за заповітом або за законом. Однак якщо суд визнає, що відмова від спадщини підписувалася після насилля, погроз, обману, помилки або непередбачуваних обставин, то вона не вважається дійсною.