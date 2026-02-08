Бронирование несмотря на розыск: сколько продлится отсрочка
- Предприятия оборонной сферы могут временно бронировать военнообязанных работников, даже если они в розыске, но бронирование не отменяет ответственности за нарушение воинского учета.
- Бронирование может быть отменено через 45 дней, если вопрос с розыском не урегулирован, что может привести к мобилизации лица.
Ситуации, когда бронирование сочетается с наличием розыска, могут иметь дополнительные правовые последствия. В законодательстве предусмотрены временные рамки, после которых статус лица могут пересмотреть, а решение неожиданно изменить.
Можно ли забронировать работника, который в розыске?
Предприятиям оборонной сферы разрешили временно, максимум на 45 календарных дней, оформлять бронирование для военнообязанных работников, даже если они находятся в розыске, пишет "Судебно-юридическая газета".
В то же время такая отсрочка не является постоянной, ведь после завершения определенного срока бронирование могут аннулировать, а человека в свою очередь привлечь к мобилизации. Однако бронирование не отменяет ответственности за нарушение правил воинского учета.
Обратите внимание! Если человек не являлся по повестке или допустил другие нарушения, административные или уголовные последствия могут оставаться в силе, а штрафы начисляться после оформления соответствующих материалов.
Если в течение 45 дней вопрос с розыском не будет урегулирован, бронирование могут отменить. В таком случае лицо могут мобилизовать, если оно будет признано пригодным к прохождению военной службы.
С каких пор можно бронировать военнообязанных в розыске?
Как пояснил юрист Евгений Корнийчук, после изменений в законодательстве предприятия военно-промышленного сектора получили возможность оформлять временное бронирование для отдельных работников.
Речь идет о норме закона № 4630-IX, который вступил в силу в декабре 2025 года. Документ позволяет предоставить бронирование на срок до 45 дней даже в случаях, когда лицо находится в розыске или его военно-учетные данные требуют уточнения.
При этом такая возможность действует только для определенного круга предприятий и имеет временный характер.
Что еще следует знать о бронировании в Украине?
В 2026 году отдельные категории военнообязанных могут потерять право на отсрочку от мобилизации. Речь идет, в частности, о студентах, которые получают второе высшее образование, многодетных родителей с задолженностью по уплате алиментов, а также мужчин, которые потеряли статус многодетного отца после достижения одним из трех детей совершеннолетия.
В то же время законодательство сохраняет право на отсрочку для ряда категорий граждан. Среди них родители, которые самостоятельно воспитывают детей, многодетные родители без алиментной задолженности, работники объектов критической инфраструктуры, которые имеют оформленное бронирование, лица с инвалидностью, студенты, получающие первое высшее образование на дневной форме обучения, а также научные работники, заняты на должности минимум на 0,75 ставки.