Бронирование несмотря на розыск: сколько продлится отсрочка

Ситуации, когда бронирование сочетается с наличием розыска, могут иметь дополнительные правовые последствия. В законодательстве предусмотрены временные рамки, после которых статус лица могут пересмотреть, а решение неожиданно изменить.

Можно ли забронировать работника, который в розыске?

Предприятиям оборонной сферы разрешили временно, максимум на 45 календарных дней, оформлять бронирование для военнообязанных работников, даже если они находятся в розыске, пишет "Судебно-юридическая газета".

В то же время такая отсрочка не является постоянной, ведь после завершения определенного срока бронирование могут аннулировать, а человека в свою очередь привлечь к мобилизации. Однако бронирование не отменяет ответственности за нарушение правил воинского учета.

Обратите внимание! Если человек не являлся по повестке или допустил другие нарушения, административные или уголовные последствия могут оставаться в силе, а штрафы начисляться после оформления соответствующих материалов.

Если в течение 45 дней вопрос с розыском не будет урегулирован, бронирование могут отменить. В таком случае лицо могут мобилизовать, если оно будет признано пригодным к прохождению военной службы.

С каких пор можно бронировать военнообязанных в розыске?

Как пояснил юрист Евгений Корнийчук, после изменений в законодательстве предприятия военно-промышленного сектора получили возможность оформлять временное бронирование для отдельных работников.

Речь идет о норме закона № 4630-IX, который вступил в силу в декабре 2025 года. Документ позволяет предоставить бронирование на срок до 45 дней даже в случаях, когда лицо находится в розыске или его военно-учетные данные требуют уточнения.

При этом такая возможность действует только для определенного круга предприятий и имеет временный характер.

