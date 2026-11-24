В Украине 24 ноября вступили в силу правительственные изменения в порядок бронирования работников в соответствии с постановлением № 1452, которое предоставило бизнесу переходный период до 20 декабря 2026 года. Решение изменяет правила расчета квот для оборонного и энергетического секторов, а также открывает налоговым органам доступ к проверкам компаний на критичность.

Продление сроков действия приказа о статусе критичности

В соответствии с правительственным постановлением, вступившим в силу во вторник, 24 ноября, обновленный порядок бронирования устанавливает срок, до которого отсрочки для работников остаются в силе. Однако Кабинет Министров также ужесточает налоговые проверки предприятий, имеющих статус критически важных. Об этом сообщает 24 Канал.

Так бизнес получил переходный период до 20 декабря 2026 года. Действие постановления № 1452 распространяется на предприятия, чьи ведомства уже согласовали обновленные критерии с Координационным центром. Если срок действия приказа о критичности истек в период с 27 октября по 24 ноября 2026 года или заканчивается до 20 декабря, его действие автоматически продлевается.

Как сообщает профильное издание Kadroland, работники не смогут сохранить отсрочки для компаний, чьи решения органы власти уже отменили из-за полного исключения отраслевого или регионального критерия.

До 20 декабря 2026 года руководители определенных критически важных учреждений, представительств донорских организаций и исполнителей проектов международной технической помощи должны привести количество забронированных работников в соответствие с требованиями, установленными для каждой категории,

– говорится в сообщении экспертов. Четкие квоты для предприятий

Новые правила по-прежнему сохраняют предельный лимит бронирования до 95% военнообязанных сотрудников на предприятиях оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов. Однако правительство кардинально изменило базу, от которой теперь рассчитывают эту долю.

Обратите внимание! Ранее норматив привязывали к показателям в согласованиях Минобороны или Минэнерго. Теперь 95% рассчитывают исключительно исходя из фактической численности военнообязанных в штате предприятия, определенной в соответствии с действующим порядком.

Если компания превышает лимиты, руководители критически важных учреждений, представительств донорских организаций и исполнителей проектов международной помощи обязаны привести численность в норму и аннулировать лишние брони до 20 декабря.

Налоговые проверки и самостоятельные квоты

Существенное нововведение ввели для компаний, статус критичности которым присвоил непосредственно Кабмин. Количество военнообязанных для оформления отсрочки по результатам рассмотрения Координационным центром теперь определяет само предприятие.

Для упрощения процедур Координационный центр разрешил подтверждать согласование критериев не только полными протоколами, но и заверенными выписками из них. Это должно ускорить обмен документами между министерствами и работодателями.

Параллельно государство усиливает контроль за уплатой налогов среди претендентов на бронирование. Координационный центр начнет анализировать обращения от ГНС и БЭБ относительно возможного систематического уклонения от уплаты налогов.

Информация о налоговых нарушениях может стать предметом рассмотрения Координационного центра при оценке предприятия. В то же время само по себе наличие обращения еще не означает автоматической отмены критического статуса,

– уточняют специалисты. В настоящее время работодателям следует в срочном порядке проверить согласование отраслевых критериев, действительность решений о критичности и пересчитать штатные лимиты по обновленной формуле.

Напомним, изменения в постановления о бронировании Кабмин ввел для создания переходного периода, чтобы предприятия могли сохранить персонал во время адаптации к требованиям.

В то же время работодатели могут оперативно управлять заявками и отзывать лишние отсрочки через портал Дия.

К слову, пересмотр предыдущих решений ведомства должны завершить до конца недели. Тогда появятся предварительные решения и списки компаний, соответствующих новым нормам.