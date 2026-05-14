Проблема СОЧ – существенная: омбудсмен предлагает изменить закон и установить четкие сроки службы

На фронте из-за неопределенности законодательства происходит самовольное оставление части военными. Народным депутатам напомнили, что нужно урегулировать вопрос проведения ротаций, чтобы защитники имели больше гарнатий от государства.

Что сказал омбудсмен по правам человека о проблеме СОЧ?

Омбудсман по правам человека выступил в Верховной Раде и отметил проблему военных, которые не имеют четких сроков службы, а потому должны принимать решения для сохранения своей жизни, в том числе и идти в СОЧ. Поэтому Дмитрий Лубинец уверен, что государство должно установить четкие сроки пребывания на фронте и гарантировать ротации.

Офис Омбудсмена получил 5 361 обращение от военных. Один из примеров – история воина, который получил тяжелое ранение и уже более года лечится, но не имеет никаких выплат. Министерство обороны говорит, что обеспечивать его должен местный орган социальной защиты. Но у Лубинца убеждены, что воин должен получать свое денежное обеспечение в течение всего срока лечения.

При этом конфликты между воинскими частями, Минобороны и органами соцзащиты происходят часто. Главный вопрос – кто именно должен выплачивать обеспечение военным во время длительного лечения.

Но проблемным вопросом все еще остается решение защитников осуществлять самовольное оставление части. В большинстве случаев военные уходят из армии, потому что закон не имеет урегулирования ротаций.

Правозащитники неоднократно обращали внимание, что отсутствие четких сроков службы и предполагаемых ротаций приводит к психологическому истощению военных. Именно это часто становится одной из причин самовольного оставления части.

Наши бойцы находятся месяцами на передовой. Нам надо установить четкие сроки пребывания на фронте и гарантировать ротации. И обеспечить выплаты раненым за весь период лечения,

– сообщил депутатам Дмитрий Лубинец.

Сейчас сроки пребывания на передовой не ограничены, а военные фактически не имеют понимания, когда смогут вернуться к гражданской жизни, или хотя бы поехать на отдых в городах, где базируется их часть. Именно этот вопрос неоднократно вызывал дискуссии среди военных и правозащитников.

Также к Уполномоченному по правам человека обращались ветераны и их семьи. За 2025 год офис Лубинца получил 2077 обращений.

После полномасштабной войны количество ветеранов существенно возросло. Он отметил, что в Украине действия базовый закон о статусе ветеранов еще с 1993 года. А правила разбросаны по десяткам законов, подзаконных актов, приказов. Поэтому бюрократия в вопросе прав ветеранов остается существенная, что становится для защитников конкретной проблемой. Из-за этого военные часто вынуждены отдельно доказывать право на льготы, лечение или выплаты, собирая документы в различных учреждениях.

Важно! Закон "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" приняли, когда система поддержки ветеранов была рассчитана на значительно меньшее количество военных. Поэтому там нет большого количества норм, которые нужны в современных условиях. Сейчас он определяет круг лиц, кто должен получить статус ветерана войны, участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны. В законе также установлены льготы и социальные гарантии.

Ранее из-за систематических обращений относительно нарушения прав граждан во время мобилизации омбудсман Дмитрий Лубинец призвал к срочному обновлению системы мобилизации и созданию рабочей группы для наработки изменений этого процесса.

Чем отличается СОЧ от дезертирства?

СОЧ не всегда означает намерение окончательно покинуть службу. В отличие от дезертирства, самовольное оставление части может быть временным и часто связано именно с условиями службы или состоянием здоровья военного.

Военные в Украине могли вернуться после СОЧ в выбранную часть, получив от нее рекомендательное письмо. Этим злоупотребляли некоторые части, которые переманивали военных. В то же время командование не могло точно прогнозировать количество людей в подразделениях. Теперь после СОЧ военные будут оказываться сразу в батальоне резерва, а оттуда их будут переводить в части.