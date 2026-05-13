Налоговщики создали тысячи поддельных электронных ключей: как действовала мошенническая схема

Группа чиновников из Киева незаконно вмешалась в государственные реестры, чтобы таким образом получать нелегальный заработок. С помощью использования данных украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях, они делали цифровые ключи и получать доступ к цифровым кабинетам.

Что известно о незаконном заработке чиновников Государственной налоговой службы?

Служба безопасности Украины вместе с коллегами из Государственной налоговой службы разоблачили на мошенничестве инспектора первого отдела Управления регистрации пользователей столичного управления ГНС. Вместе с ней к преступлению причастны и другие должностные лица, которые также пошли на сделку со следствием. Об обстоятельствах дела говорится в материалах дела №761/2114/26. Эта схема среди должностных лиц с незаконным созданием электронных подписей стала одной из крупнейших за последние годы.

Смотрите также Мошенники маскируются под волонтеров: в МВД объяснили, как не попасть на крючок и уберечь деньги

Подозреваемая признала, что ее мошенническая схема действовала в течение 2024 – 2025 годов. С ее помощью вне системы было создано более 9 000 фиктивных электронных подписей по заказу "клиентов". Чиновники ГНС брали данные людей, которые находятся в оккупации, создавали на их имя ключи и отправляли их через обычную электронную почту.

Интересно, что для создания электронного ключа требуется личное присутствие его будущего владельца с его документами, поэтому оформление ключей без присутствия граждан является грубым нарушением процедуры. В таком случае дело усложнялось. Главный государственный инспектор профильного управления ГНС привлек инспекторов из киевского управления.

Вместе группа должностных лиц получала данные паспортов и идентификационных кодов пенсионеров на ВОТ и с помощью доступа к централизованной системе вносили изменения. Таким образом получилось противозаконно создать несколько электронных ключей. Людей с временно оккупированных территорий выбирали из-за того, что они реже могут оперативно проверять свои электронные данные или обращаться в украинские органы власти.

Причем, КЭПы создавались систематически. Организаторы имели тысячи заказов. Только в одном рабочем кабинете на Львовской площади в Киеве должностными лицами ГНС было сгенерировано 7 549 электронных ключей. Обвиняемая инспектор в течение нескольких лет сделала 1 157 КЭПов, а организатор схемы – 314 единиц.

Важно! Квалифицированная электронная подпись в Украине и некоторых государствах фактически приравнивается к ручной подписи человека и позволяет подписывать документы, заходить в государственные сервисы, открывать счета и проводить финансовые операции.

В дальнейшем заказчики КЭПов пользовались доступом к электронным кабинетам граждан и могли перечислять их социальные выплаты, распоряжаться имуществом и проводить фиктивные финансовые операции. Это все позволяло преступникам действовать от имени граждан без их ведома.

Так главный инспектор и другая чиновница обвиняются в несанкционированном сбыте или распространении информации с ограниченным доступом, наказание за что предусмотрено статьей 361-2 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, существенным нарушением признали изменение подсудимыми информации, обрабатываемой в компьютерных сетях. По совокупности обоих преступлений должностные лица приговорены к 5 годам лишения свободы, а также они получили запрет на два года занимать должности в органах власти, связанные с работой в компьютерных сетях.

У женщины были обстоятельства, которые смягчали наказание, а именно – соглашение со следствием. Поэтому от отбывания наказания ее освободили. Должностному лицу назначен испытательный срок в год.

В чем опасность электронных государственных услуг?

После активной цифровизации государственных услуг в Украине кибербезопасность и защита персональных данных стали одними из главных вызовов для государства. Адвокат и блогер Константин Корсун заметил, что киберпреступления – это тот тип, за которые в Украине почти не наказывают тюрьмой. Он говорит, что "доверительные услуги" – большая ловушка, которая регулируется законом.

Повторю это еще раз: доверие никогда никому не должно предоставляться просто так – его надо заслужить. Завоевать, выгрызть, доказать, убедить, порвать на себе рубашку. Чтобы получить доверие нужны годы, а чтобы потерять – одно мгновение,

– пишет эксперт.

Более того, система "электронного доверия", которую так продвигали государственные чиновники, создавая "страну в смартфоне" должна была бы базироваться на прозрачности и взаимном контроле. Но этого как не было, так и нет. Поэтому, по словам Константина Корсуна, это создает колоссальные коррупционные риски. Даже то, что этих чиновников разоблачили на мошенничестве, проблема фактически не исчезает.

Адвокат добавил, что систему государственных услуг, когда гражданину почти не надо присутствовать при ее выполнении. ввело государство. Это может быть удобно для украинцев, которые находятся за рубежом. Но в то же время требования безопасности очень ослаблены, а потому есть условия для злоупотреблений и преступлений.

"На невинных людей оформляют кредиты и воруют деньги с карточек. На левых людей регистрируются фирмы и выдаются доверенности. Но процент пострадавших среди "простого народа" еще пока не критичен... А еще такие “дистанционные” возможности – это просто шикардос для вражеских спецслужб", – подытожил Корсун.

История с массовым созданием фиктивных КЭПов показала, что цифровизация государственных услуг без жесткого контроля и киберзащиты становится опасна.

Последние новости о кибермошенничестве

В США осудили гражданина Латвии, который был связан с российской киберпреступной группировкой. Следствие установило, что хакер участвовал в создании и распространении вредоносного программного обеспечения, которое заражало компьютеры по всему миру. Через вирусы преступники похищали банковские данные, пароли и другую конфиденциальную информацию пользователей.

Немецкие правоохранители сообщили о взломе мессенджера Signal, которым пользовались сотрудники силовых структур и военные. Хакеры получили доступ к части служебных чатов и секретной информации. По предварительным данным, причиной утечки стали не уязвимости самого мессенджера, а компрометация устройств отдельных пользователей.