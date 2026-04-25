Об этом пишет Süddeutsche Zeitung.

Что об этом известно?

По данным издания, атака продолжалась минимум несколько месяцев и осуществлялась через сложную мошенническую схему. Пользователям присылали поддельные сообщения, замаскированные под обращение службы поддержки Signal.

Справочно. Мессенджер Signal за последние годы стал одним из самых популярных сервисов для общения, особенно среди журналистов, госслужащих, IT-специалистов и экспертов по кибербезопасности. Приложение получило широкое распространение благодаря возможностям защищенной и конфиденциальной коммуникации.

По данным служб безопасности, после ввода кода злоумышленники получали полный контроль над аккаунтом, что позволило мошенникам просматривать все чаты в приложении и использовать контакты жертвы для дальнейших атак.

Количество пострадавших этой мошеннической схемы оценивается сотнями. Среди скомпрометированных оказались действующие федеральные министры, представители руководства Бундестага, бывшие депутаты и экс-руководители спецслужб.

Федеральная прокуратура Германии открыла производство по подозрению в разведывательной деятельности. Хотя официальные доказательства до сих пор собирают, однако в структурах безопасности убеждены, что к этому может быть причастна Россия.

Более того, в марте 2026 года ФБР открыто заявило о причастности российских спецслужб к соответствующей атаке. Согласно обнародованной информации, по мнению специалистов, последствия подобной утечки информации являются серьезными.

Долгое время Signal считали надежным каналом связи и активно использовался высокопоставленными чиновниками. По данным следствия, чиновники нередко игнорировали защищенные государственные системы коммуникации, выбирая мессенджеры на личных устройствах из-за удобства.

Что этому предшествовало?