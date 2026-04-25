Про це пише Süddeutsche Zeitung.

Що про це відомо?

За даними видання, атака тривала щонайменше кілька місяців та здійснювалася через складну шахрайську схему. Користувачам надсилали підроблені повідомлення, замасковані під звернення служби підтримки Signal.

Довідково. Месенджер Signal за останні роки став одним із найпопулярніших сервісів для спілкування, особливо серед журналістів, держслужбовців, IT-фахівців і експертів з кібербезпеки. Застосунок набув широкого поширення завдяки можливостям захищеної та конфіденційної комунікації.

За даними служб безпеки, після введення коду зловмисники отримували повний контроль над акаунтом, що дозволило шахраям проглядати всі чати у застосунку та використовувати контакти жертви для подальших атак.

Кількість постраждалих цієї шахрайської схеми оцінюється сотнями. Серед скомпрометованих опинилися чинні федеральні міністри, представники керівництва Бундестагу, колишні депутати та ексочільники спецслужб.

Федеральна прокуратура Німеччини відкрила провадження за підозрою у розвідувальній діяльності. Хоч офіційні докази досі збирають, проте у безпекових структурах переконані, що до цього може бути причетна Росія.

Ба більше, у березні 2026 року ФБР відкрито заявило про причетність російських спецслужб до відповідної атаки. Згідно з оприлюдненою інформацією, на думку фахівців, наслідки подібного витоку інформації є серйозними.

Тривалий час Signal вважали надійним каналом зв'язку і активно використовувався високопосадовцями. За даними слідства, чиновники нерідко ігнорували захищені державні системи комунікації, обираючи месенджери на особистих пристроях через зручність.

Що цьому передувало?