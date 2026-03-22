Об этом сообщает Reuters.

Что известно о кибератаках на Signal?

Целью стали пользователи популярных мессенджеров, в частности Signal. Атаки направлены прежде всего на людей, которые представляют интерес для разведки: действующих и бывших чиновников США, военных, политиков и журналистов.

Речь идет не о взломе самих сервисов или их шифрования. Злоумышленники используют другую тактику – маскируются под службы безопасности или техподдержку и заставляют пользователей самостоятельно передавать конфиденциальные данные, в частности коды доступа.

В компании Signal ранее подтверждали, что подобные инциденты связаны со сложными фишинговыми кампаниями, а не со взломом инфраструктуры или алгоритмов защиты.

Предупреждение США появилось вскоре после аналогичных заявлений нидерландской разведки, которая сообщала о глобальной кибероперации со стороны пророссийских хакеров. По их данным, атаки тоже были направлены на аккаунты в Signal, а также WhatsApp.

