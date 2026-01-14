Испорченная кредитная история из-за долгов: можно ли "отбелить" репутацию

Кредитная история отражает финансовую дисциплину человека. Она содержит данные обо всех взятых кредитах и фиксирует нарушения обязательств, в частности просрочки, реструктуризации или судебные дела.

Какой след оставляют долги на кредитной истории?

Долги почти всегда оставляют след в кредитной истории. Даже тогда, когда просрочка кажется незначительной или временной, пишет 24 Канал со ссылкой на ЗУ "Об организации формирования и обращения кредитных историй".

Любое нарушение графика платежей фиксируется в кредитном отчете и снижает уровень доверия со стороны банков и финансовых компаний. Особенно ощутимыми последствия становятся при попытке получить крупные и долгосрочные кредиты, в частности ипотеку.

К основным причинам ухудшения кредитной репутации относится:

накопление долгов и регулярные просрочки;

повторные задержки платежей, длительное невыполнение обязательств или полная неуплата кредита резко ухудшают кредитный рейтинг.

Дополнительно на оценку заемщика давят финансовые "красные флажки": большое количество открытых кредитов одновременно, частые заявки на займы за короткий период, судебные споры с банками или коллекторами, а также долги по кредитным картам и микрозаймам.

Как можно "отбелить" кредитную репутацию?

"Отбелить" кредитную историю путем простого удаления правдивых негативных записей невозможно. В то же время эксперты отмечают: репутацию можно постепенно восстановить.

Справочно: Прежде всего стоит проверить кредитный отчет на ошибки: в случае некорректных данных заемщик имеет право обратиться в бюро кредитных историй или кредитора для их исправления. Это регулируется статьей 13 ЗУ "О кредитных историях".

Параллельно важно сформировать новое позитивное финансовое поведение: закрывать долги, пользоваться небольшими кредитами без просрочек и дисциплинированно обслуживать кредитные карты. Именно последовательность и ответственность со временем возвращают доверие финансовых учреждений.

Когда человека могут признать банкротом?