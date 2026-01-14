Почему у многих право собственности на недвижимость только в БТИ?

У части граждан право собственности на недвижимое имущество было оформлено до 1 января 2013 года исключительно в Бюро технической инвентаризации на бумажных носителях, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции Украины. Поэтому сведения о такой недвижимости отсутствуют в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и в Реестре прав собственности на недвижимое имущество, который является его архивной составляющей.

Право собственности в таких случаях подтверждается только бумажными документами – свидетельством о праве собственности, договором купли-продажи, свидетельством о праве на наследство или другими правоустанавливающими актами. Эти документы являются действительными, а регистрация в Бюро технической инвентаризации признается государством, поэтому обязанности повторно регистрировать право собственности нет.

В то же время в период военного положения внесение сведений в Государственный реестр прав приобретает практическое значение. Существует риск потери бумажных документов, уничтожения или недоступности архивов Бюро технической инвентаризации на временно оккупированных территориях. Кроме того, регистрация права собственности в реестре является необходимым условием для дальнейшего получения компенсации по государственной программе "еВідновлення".

Для владельцев, чьи права были оформлены до 2013 года, такая регистрация осуществляется бесплатно.

Каким образом подать заявление на внесение в Госреестр?

Подать заявление можно в бумажной форме через центр предоставления административных услуг к государственному регистратору или нотариусу по местонахождению недвижимости в пределах области. Если имущество расположено в Автономной Республике Крым, Донецкой, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях или в городе Севастополе, обратиться можно к любому государственному регистратору или нотариусу на территории Украины.

Также доступна электронная подача заявления через государственный портал "Дія", за исключением Луганской и Донецкой областей и Автономной Республики Крым.

Обратите внимание! В случае если право собственности возникло до 2013 года, государственный регистратор самостоятельно запрашивает необходимую информацию в Бюро технической инвентаризации, если заявитель не предоставил ее вместе с документами. Если же архивы Бюро технической инвентаризации уничтожены или остались на временно оккупированной территории, подтвердить право собственности можно путем обращения в суд.

