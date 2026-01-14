Чому у багатьох право власності на нерухомість лише в БТІ?

У частини громадян право власності на нерухоме майно було оформлене до 1 січня 2013 року виключно в Бюро технічної інвентаризації на паперових носіях, повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство юстиції України. Через це відомості про таку нерухомість відсутні в Державному реєстрі прав на нерухоме майно та у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, який є його архівною складовою.

Право власності в таких випадках підтверджується лише паперовими документами – свідоцтвом про право власності, договором купівлі-продажу, свідоцтвом про право на спадщину або іншими правовстановлюючими актами. Ці документи є дійсними, а реєстрація в Бюро технічної інвентаризації визнається державою, тому обов'язку повторно реєструвати право власності немає.

Водночас у період воєнного стану внесення відомостей до Державного реєстру прав набуває практичного значення. Існує ризик втрати паперових документів, знищення або недоступності архівів Бюро технічної інвентаризації на тимчасово окупованих територіях. Крім того, реєстрація права власності в реєстрі є необхідною умовою для подальшого отримання компенсації за державною програмою "єВідновлення".

Для власників, чиї права були оформлені до 2013 року, така реєстрація здійснюється безоплатно.

Яким чином подати заяву на внесення до Держреєстру?

Подати заяву можна у паперовій формі через центр надання адміністративних послуг до державного реєстратора або нотаріуса за місцезнаходженням нерухомості в межах області. Якщо майно розташоване в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях або в місті Севастополі, звернутися можна до будь-якого державного реєстратора чи нотаріуса на території України.

Також доступна електронна подача заяви через державний портал "Дія", за винятком Луганської та Донецької областей і Автономної Республіки Крим.

Зверніть увагу! У разі якщо право власності виникло до 2013 року, державний реєстратор самостійно запитує необхідну інформацію в Бюро технічної інвентаризації, якщо заявник не надав її разом із документами. Якщо ж архіви Бюро технічної інвентаризації знищені або залишилися на тимчасово окупованій території, підтвердити право власності можна шляхом звернення до суду.

