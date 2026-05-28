Поможет суд: как человеку доказать факты о себе, которые имеют юридическое значение

В жизни человека есть значимые события, на основе которых он получает определенные права. Поэтому такие обстоятельства должны быть задокументированы, а в случае утери бумаг их стоит восстановить.

Как восстановить документы о значимых обстоятельствах в жизни?

К значимым обстоятельствам закон относит факты о рождении, место жительства, получения права собственности на что-то и пребывания с кем-то в родственных связях. Об этом рассказали эксперты Безоплатной юридической помощи.

Все эти события называют одним определением – факты, имеющие юридическое значение. Все они фиксируются документами, например, свидетельством о рождении, о браке, выпиской о месте жительства и тому подобное. Если такие документы человек потерял, в них оказались ошибки, или же свидетельства просто не выдают, то факт можно доказать в суде.

Так человек обращается в суд и просит установить нужный факт с указанием цели. Также в обращении могут указываться причины, по которым невозможно получить или восстановить документы, удостоверяющие этот факт. Отдельно человек должен подать доказательства, подтверждающие факт.

Следует помнить – решение суда об установлении факта, имеющего юридическое значение, не заменяет собой документов, а является лишь основанием для их получения,

– отмечают эксперты.

В то же время органы государственной власти, которые отвечают за выдачу документов о фактах, имеющих юридическое значение, должны выполнять решение суда. Согласно ему, человек получает изготовленные документы или оформляет права, возникающие в связи с установленным судом фактом.

К слову, судебная практика показывает, что чаще всего украинцы обращаются в суд для установления факта рождения или смерти человека на временно оккупированных территориях. Также через суд подтверждают родственные связи для оформления наследства, пенсии или социальных выплат. Отдельно люди устанавливают факт совместного проживания одной семьей без брака или факт постоянного ухода за родственником.

Юристы обращают внимание, что дела об установлении фактов стали актуальными именно из-за войны и потери доступа к государственным архивам. Фактически суд сейчас часто становится единственным механизмом, который позволяет человеку восстановить свои базовые права, например, на наследство, социальные выплаты, пенсию или имущество.

Какую графу в документах хотят вернуть в Раде?

В Верховную Раду поступил законопроект, предлагающий вернуть в украинские документы графу о национальности или этническом происхождении. Инициаторы объясняют это тем, что человек должен иметь право добровольно указывать свою этническую принадлежность, если считает это важным для собственной идентичности.

Когда-то национальность уже отмечалась в советских паспортах. Авторы идеи отмечают, что такая графа может помочь представителям национальных меньшинств сохранять культурную самоидентификацию.

В то же время инициатива уже вызвала дискуссии, ведь критики опасаются возможных рисков дискриминации или использования таких данных в политических целях. Также обращают внимание, что Конституция Украины гарантирует равенство граждан независимо от этнического происхождения.