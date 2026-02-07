Не только мама: кто еще может уйти в декрет и получать выплаты

Закон позволяет оформлять отпуск по уходу за ребенком не только матери. В определенных случаях такое право могут получить другие члены семьи при соблюдении установленных условий.

Кто может уйти в декрет вместо мамы?

В Украине оформить отпуск по уходу за ребенком и получать соответствующие выплаты может не только мама. Закон позволяет передать это право другому члену семьи, если именно он фактически ухаживает за ребенком.

Оформить отпуск могут отец, бабушка, дедушка, опекун, усыновитель или один из приемных родителей. Это предусмотрено статьей 179 Кодекса законов о труде Украины и статьей 18 Закона Украины "Об отпусках".

Несмотря на то, что понятие "другие родственники" закон четко не определяет, но судебная практика допускает, что это могут быть и другие члены семьи. В частности, соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Украины от 15.05.2006 №3, к родственникам могут принадлежать:

бабушки и дедушки;

родные братья и сестры;

а также другие лица, в семье которых фактически воспитывается ребенок.

Как оформить декрет на отца или родственника ребенка?

При этом, отпуск можно использовать частями. Например, сначала его берет мама, потом папа или другой родственник. Это предусмотрено частью 7 статьи 179 КЗоТ Украины.

Для оформления отпуска нужно подать работодателю заявление, копию свидетельства о рождении ребенка, справку с работы матери о том, что она не использует отпуск, а также документы, подтверждающие родственную связь.

Важно! Работодатель не имеет права отказать в отпуске без сохранения зарплаты до шести лет ребенка, если есть медицинские основания. Такие гарантии установлены статьей 25 Закона Украины "Об отпусках" и статьей 179 КЗоТ Украины.

