Жилье в обмен на уход – что пенсионерам надо знать о договоре пожизненного содержания
- Договор пожизненного содержания – это передача недвижимости или ценного имущества в обмен на поддержку и уход до конца жизни.
- Обязательство содержать человека не исчезает, даже если жилье будет уничтожено; однако риски для пожилых людей существуют из-за возможной недобросовестности другой стороны.
На фоне войны и сложной социально-экономической ситуации все больше людей обращают внимание на договор пожизненного содержания – как способ обеспечить себе поддержку в старости. В то же время существует немало предостережений, в частности относительно риска потерять жилье, и такие опасения не всегда безосновательны.
Что стоит знать о пожизненном содержании?
Однако правильно оформленный договор может стать хорошим вариантом для одиноких людей, нуждающихся в уходе и финансовой помощи. Главное – понимать, как он работает и на что стоит обратить внимание, передает 24 Канал.
Смотрите также Каждый четвертый пенсионер выживает на 3,5 тысячи гривен – где в Украине самые высокие пенсии
Подробнее говорится в Гражданском кодексе Украины. В частности, статья 744 определяет, что по договору пожизненного содержания один человек передает другому в собственность недвижимость или ценное имущество, а взамен получает содержание и уход до конца жизни.
Конкретные условия – что именно входит в помощь пенсионеру, как часто, в каком объеме – стороны определяют самостоятельно в документе:
- ежемесячная денежная выплата;
- покупка продуктов и лекарств;
- помощь по хозяйству;
- оплата коммунальных услуг и тому подобное.
Правда, приобретателем имущества на таких условиях может стать только совершеннолетнее дееспособное физическое лицо или юридическое лицо.
Однако в центре бесплатной юридической помощи предостерегают, что пенсионер может пострадать от недобросовестности другой стороны, ведь имущество сразу переходит в его собственность.
Для отчуждателя (особенно пожилых людей) лучше заключать наследственный договор, ведь тогда собственность остается за ним до конца жизни, а также можно контролировать выполнение условий,
– отмечают эксперты.
Важно! Даже если имущество уничтожено, например из-за боевых действий, обязанность содержать человека не исчезает, и приобретатель все равно должен выполнять условия договора о пожизненном содержании.
Что еще стоит знать пенсионерам?
К слову, по состоянию на апрель 2026 года почти каждый четвертый пенсионер в Украине получает лишь около 3 500 гривен, хотя размер средней пенсии составляет 7 236 гривен.
Кроме того, почти 25% украинских пенсионеров продолжают работать – это около 2,8 миллиона человек.