Что стоит знать о пожизненном содержании?

Однако правильно оформленный договор может стать хорошим вариантом для одиноких людей, нуждающихся в уходе и финансовой помощи. Главное – понимать, как он работает и на что стоит обратить внимание, передает 24 Канал.

Подробнее говорится в Гражданском кодексе Украины. В частности, статья 744 определяет, что по договору пожизненного содержания один человек передает другому в собственность недвижимость или ценное имущество, а взамен получает содержание и уход до конца жизни.

Конкретные условия – что именно входит в помощь пенсионеру, как часто, в каком объеме – стороны определяют самостоятельно в документе:

ежемесячная денежная выплата;

покупка продуктов и лекарств;

помощь по хозяйству;

оплата коммунальных услуг и тому подобное.

Правда, приобретателем имущества на таких условиях может стать только совершеннолетнее дееспособное физическое лицо или юридическое лицо.

Однако в центре бесплатной юридической помощи предостерегают, что пенсионер может пострадать от недобросовестности другой стороны, ведь имущество сразу переходит в его собственность.

Для отчуждателя (особенно пожилых людей) лучше заключать наследственный договор, ведь тогда собственность остается за ним до конца жизни, а также можно контролировать выполнение условий,

– отмечают эксперты.

Важно! Даже если имущество уничтожено, например из-за боевых действий, обязанность содержать человека не исчезает, и приобретатель все равно должен выполнять условия договора о пожизненном содержании.

