Що варто знати про довічне утримання?

Однак правильно оформлений договір може стати гарним варіантом для самотніх людей, які потребують догляду та фінансової допомоги. Головне – розуміти, як він працює і на що варто звернути увагу, передає 24 Канал.

Детальніше йдеться в Цивільному кодексі України. Зокрема, стаття 744 визначає, що за договором довічного утримання одна людина передає іншій у власність нерухомість або цінне майно, а натомість отримує утримання й догляд до кінця життя.

Конкретні умови – що саме входить у допомогу пенсіонеру, як часто, у якому обсязі – сторони визначають самостійно в документі:

щомісячна грошова виплата;

купівля продуктів і ліків;

допомога по господарству;

оплата комунальних послуг тощо.

Щоправда, набувачем майна на таких умовах може стати лише повнолітня дієздатна фізична особа або юридична особа.

Однак у центрі безоплатної правничої допомоги застерігають, що пенсіонер може постраждати від недобросовісності іншої сторони, адже майно одразу переходить у її власність.

Для відчужувача (особливо людей похилого віку) краще укладати спадковий договір, адже тоді власність залишається за ним до кінця життя, а також можна контролювати виконання умов,

– зазначають експерти.

Важливо! Навіть якщо майно знищено, наприклад через бойові дії, обов'язок утримувати людину не зникає, і набувач все одно має виконувати умови договору про довічне утримання.

Що ще варто знати пенсіонерам?