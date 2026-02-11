Какие документы нужны для купли-продажи жилого дома: объяснение нотариусов

Покупка или продажа жилого дома в Украине требует обязательного нотариального удостоверения и тщательной подготовки документов. Их перечень зависит от условий сделки, состава собственников и правового статуса недвижимости.

Какие документы нужны для оформления купли-продажи дома?

Оформление договора купли-продажи жилого дома является полноценной юридической процедурой, которая регулируется Законом Украины "О нотариате" и Порядком совершения нотариальных действий. Удостоверить такое соглашение можно по месту расположения недвижимости, месту жительства физического лица или регистрации юридического лица – стороны договора.

Набор документов формируется индивидуально. Он зависит от количества совладельцев, наличия детей, семейного положения продавца и участия представителей. В случае заключения сделки через доверенное лицо обязательно подается нотариально заверенная доверенность с четко определенными полномочиями.

К основным документам относятся паспорта сторон и регистрационные номера учетных карточек налогоплательщиков. Продавец также должен подтвердить право собственности на дом – договором купли-продажи, дарения, свидетельством о праве на наследство, решением суда или другими правоустанавливающими документами. Если право зарегистрировано без бумажного документа, нотариус использует данные из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Важно! У Минюсте сообщают, что обязательным является технический паспорт на дом, при этом его площадь должна соответствовать сведениям в реестре. Нотариус также проверяет, не находится ли имущество под арестом, ипотекой или другими обременениями. При необходимости могут быть истребованы дополнительные справки.

Среди дополнительных документов – согласие второго супруга, разрешение органов опеки и попечительства (если владельцами являются несовершеннолетние или недееспособные лица), отчет об оценке имущества, справка об отсутствии долгов за коммунальные услуги, а также информация о зарегистрированных в доме лиц. Если дом расположен на земельном участке, необходимо подтвердить права и на землю.

Специалисты отмечают: заблаговременная подготовка и проверка документов поможет избежать задержек при заключении сделки и обеспечит ее законность. Детальный перечень документов следует уточнять непосредственно у государственного или частного нотариуса.

