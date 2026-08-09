Чистый участок и сэкономленные деньги: когда штрафуют за неубранные сорняки и мусор

Владельцы и пользователи земельных участков должны защищать их от сорняков и особо опасных растений. В противном случае грозит штраф, предусмотренный правилами благоустройства общины.

Уничтожение сорняков – это обязанность

Если высота сорняков на участке превышает допустимую нормами благоустройства общины, а сроки скашивания травы пропущены, то людям могут грозить штрафы от нескольких сотен до более тысячи гривен. Об этом сообщили специалисты службы бесплатной правовой помощи.

Даже за беспорядок и ненадлежащее состояние участка украинцы могут получить штраф. А особым нарушением считается хранение карантинных сорняков, которые только засоряют угодья.

Такая трава не только портит вид, но и наносит значительный ущерб сельскому хозяйству, а также представляет опасность для здоровья.

Речь идет, в частности, о тех сорняках, которые вызывают аллергию:

амброзию полынолистную;

горчак розовый;

все виды повилицы;

паслен колючий;

сорго алепское, гумай;

ценхрус якоревидный.

Если эти виды не будут уничтожены, а владельцы участка будут отказываться принимать меры по борьбе с ними, то уполномоченные должностные лица органов местного самоуправления могут составить протокол с наложением штрафа в размере от 340 до 1 360 гривен. Чиновники и предприниматели за подобное нарушение получают штраф в размере 850–1 700 гривен.

Проверять участки и составлять протоколы могут представители исполнительных комитетов местных Рад, общественных организаций или органов общественной самодеятельности. Такие же полномочия имеет Национальная полиция.

Важно, что даже если человек получил штраф и уплатил его, обязанность привести участок в порядок все равно остается.

Если гражданин не согласен с претензией, он имеет право ознакомиться с протоколом, проверить наличие фотографий, документов, показаний свидетелей и т. п. Если это возможно, постановление можно обжаловать в установленном законом порядке.

Однако эксперты советуют не доводить участок до состояния, когда возникает угроза получения штрафа. Владельцам следует регулярно косить траву, удалять сорняки и соблюдать правила благоустройства.

Напомним, пользователи участка также могут получить штраф, если рядом скапливается мусор или растут сорняки.

Также запрещено складировать за пределами своего участка строительные материалы, бытовые отходы, ветки или остатки растительности. После обрезки деревьев или уборки территории такие отходы необходимо убирать.