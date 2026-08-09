Знищення бур'янів – це обов'язок

Якщо бур'ян на ділянці перевищує висоту, що дозволяється правилами благоустрою громади, а строки скошування трави пропущені, то людям можуть загрожувати штрафи від кількох сотень до понад тисячі гривень. Про це повідомили фахівці Безоплатної правничої допомоги.

Навіть за безлад і неналежний стан ділянки українці можуть отримати штраф. А особливим порушення вважається зберігання карантинних бур'янів, які лише засмічують угіддя.

Така трава не лише псує вигляд, але й завдає значної шкоди сільському господарству та небезпечні для здоров'я.

Мова йде, зокрема, про ті бур'яни, які викликають алергію:

амброзію полинолисту;

гірчак рожевий;

всі види повитиці;

паслін колючий;

сорго алепське, гумай;

ценхрус якірцевий.

Якщо ці види не будуть знищені, а власники ділянки відмовлятимуться вживати заходів щодо боротьби, то уповноважені посадові особи органів місцевого самоврядування можуть складати протокол зі штрафом від 340 до 1 360 гривень. Посадовці та підприємці за подібне порушення отримують 850 – 1700 гривень штрафу.

Перевіряти ділянки та складати протоколи можуть представники виконавчих комітетів місцевих рад, громадських організацій або органів громадської самодіяльності. Такі ж повноваження має Національна поліція.

Важливо, що навіть коли людина отримала штраф і сплатила його, обов'язок прибрати ділянку все одно залишається.

Якщо громадянин не згоден з претензією, то він має право ознайомитися з протоколом, перевірити, чи наявні фотографії, документи, пояснення свідків тощо. Якщо це можливо, то оскаржити постанову можна в законному порядку.

Проте експерти радять не доводити ділянку до стану, коли з'являється загроза отримати штраф. Утримувачам варто регулярно косити траву, видаляти бур'яни й дотримуватися правил благоустрою.

Нагадаємо, користувачі ділянки також можуть отримати штраф, якщо поруч накопичується сміття або ростуть бур'яни.

Також заборонено складувати за межами своєї ділянки будівельні матеріали, побутові відходи, гілля чи залишки рослинності. Після обрізання дерев або прибирання території такі відходи потрібно прибирати.