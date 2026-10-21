Был женат на теще: как житель Винницы хотел хитростью обойти запрет на выезд за границу

Пограничники задержали мужчину, который собирался выехать из Украины с фиктивной женой. Обман "пары" раскрыли, в частности, из-за разницы в возрасте.

Фиктивный брак для выезда за границу

37-летний житель Винницы попал на проверку пограничников на пункте пропуска "Могилев-Подольский". Он вместе со своей 52-летней спутницей собирался ехать в Молдову. Однако их схема не сработала. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Известно, что у женщины была инвалидность, что давало украинцу право беспрепятственно пересечь государственную границу. Три месяца назад они зарегистрировали брак и утверждали, что действительно поженились по любви.

Но правда вышла наружу во время проверки. Мужчина и женщина, разница в возрасте между которыми составляла 15 лет, не смогли придумать общую историю и путались в рассказах о своем знакомстве и совместной жизни.

Во время пограничного контроля романтическая история начала терять убедительность. "Влюбленные" путались в ответах, не могли согласованно рассказать об обстоятельствах своего знакомства и совместной жизни. В конце концов мужчина признался, что его спутница на самом деле является не любимой женой, а будущей тещей,

– говорится в сообщении.

Оказалось, что благодаря браку с матерью своей настоящей возлюбленной мужчина хотел обойти ограничения на выезд за границу. Такую прагматичную цель пограничники легко раскрыли и не позволили жителю Винницы выехать из Украины.

Кроме того, о попытке незаконной переправки лиц через государственную границу сообщили в Национальную полицию, ведь такие действия являются прямым нарушением статьи 332 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, мужчины, получившие отсрочку из-за инвалидности супруги, могут пересекать границу, но только для сопровождения супруги.

Однако в таких условиях также возможен выезд без жены. В этом случае необходимые документы для пересечения границы включают подтверждение ее нахождения на консульском учете за рубежом.