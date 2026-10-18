Почему одной отсрочки недостаточно

Само по себе наличие справки из ТЦК об отсрочке в связи с уходом за женой не дает военнообязанным автоматического права на выезд за границу, ведь этот процесс регулируется отдельными правительственными нормами. Об этом рассказали специалисты на портале "Юристы.ua".

Как отметил эксперт Сергей Богун, указанное основание для пересечения границы напрямую связано с заботой о родных. Поэтому это не дает права на беспрепятственный выезд за границу. Главная цель заключается непосредственно в сопровождении лица с инвалидностью, поэтому первое пересечение границы должно осуществляться вместе с женой.

То есть, если жена остается дома, муж в большинстве случаев не сможет самостоятельно пересечь границу. Специальный пункт 2-6 Правил пересечения границы касается других категорий лиц и не предоставляет мужу дополнительных привилегий, поэтому действует исключительно пункт 2-1.

В то же время закон предусматривает легальный механизм для отдельного выезда, если женщина уже находится в другой стране. Детали такой процедуры изложил юрист Юрий Айвазян.

Вы можете выезжать без супруги на основании ее инвалидности II группы, если она находится за границей и у вас есть справка о ее нахождении на консульском учете. Если жена находится в Украине, это основание позволяет вам выехать вместе с ней для ее сопровождения. Оформленная отсрочка не отменяет этих условий,

– пояснил специалист.

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Для такой поездки военнообязанному в возрасте от 23 до 60 лет понадобится обязательный пакет документов. При себе следует иметь:

загранпаспорт;

военно-учетный документ;

свидетельство о браке;

подтверждение инвалидности (например, пенсионное удостоверение с указанием группы и причины);

справку о том, что супруга состоит на консульском учете.

Повторные поездки и судебная практика

Действующее законодательство не ограничивает количество пересечений границы. Муж может регулярно навещать жену и возвращаться в Украину, если при каждом выезде все указанные условия и документы остаются в силе.

Если же мужчина выезжал вместе с женой в качестве сопровождающего, закон обязывает его вернуться не позднее, чем она, или вместе с ней. В случае необоснованных отказов пограничников граждане успешно отстаивают свои права в суде. Об одном из таких случаев рассказал адвокат Станислав Гиммельфарб.

В решении Волынского окружного административного суда от 7 февраля 2025 года по делу № 140/9892/24 рассматривалась ситуация, когда у мужчины была отсрочка, а его жена с инвалидностью II группы состояла на консульском учете в Германии. Суд признал противоправным отказ в пересечении границы при обстоятельствах того дела,

– сообщил адвокат.

По словам эксперта, это решение подтверждает значение документов об инвалидности, браке и консульском учете, но не устанавливает безусловного права на какие-либо будущие поездки.

Напомним, пограничники на пункте пропуска "Чоп" отказали мужчине в пересечении границы для сопровождения супруги с инвалидностью. Основанием послужило то, что он предоставил электронное пенсионное удостоверение, хотя якобы должен был иметь оригинал или нотариально заверенную копию бумажного документа. Однако дело разрешилось позже. Согласно закону, электронное отображение пенсионного удостоверения в приложении Дия имеет точно такую же юридическую силу и срок его действия имеют ту же силу, что и бумажное удостоверение.

К слову, даже наличие бронирования не гарантирует, что военнообязанный сможет беспрепятственно выехать из Украины. Так, Львовский окружной административный суд поддержал решение пограничников, которые отказали в выезде забронированному сотруднику из-за представления оригинала приказа о командировке вместо заверенной копии.