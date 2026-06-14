Красивое селфи может закончиться судом: чем грозит фото в цветущем поле

Летом природа дарит много ярких красок. В полях цветут маки, рапс, лаванда, которые становятся настоящей находкой для блогеров и любителей красивых фото. Впрочем, несколько фотографий, сделанных на сельскохозяйственных землях может обернуться штрафами, а то и судом.

Какой штраф за фото в поле

Законодательство не запрещает делать фото возле цветущих полей, если человек не заходит непосредственно в посевы, рассказывает 24 Канал.

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Однако как только фанаты красивых фотографий переступают границы чужого земельного участка, сразу могут попасть в проблемы.

Конечно, фермеры не всегда следят за каждым сантиметром своих угодий и ловят нарушителей. Но и не любят тех, кто вытаптывает посевы, в поисках лучшего ракурса для фото, или срывает растения для эффектных букетов.

Права владельцев земельных участков защищает Кодекс Украины об административных правонарушениях. Ведь повреждение или уничтожение сельскохозяйственных насаждений считается нарушением. По статье 104 КУоАП, за "тропинки" в посевах или сорванные растения предусмотрен штраф в размере до 85 гривен.

Конечно, такая сумма штрафа вряд ли отпугнет искателей красивого контента. Но в дополнение фермер имеет полное право обратиться в полицию, зафиксировать полные убытки от фотосессии и подать в суд на возмещение нанесенного ущерба.

Какое наказание, кроме штрафов

Пытаясь сделать красивые фото, стоит помнить и о больших неприятностях, чем просто небольшой штраф.

Если человек самовольно проник на огражденную территорию частной сельхозкомпании или фермерских угодий, его могут вполне законно обвинить в нарушении неприкосновенности владения лица.

Тогда наступает уже уголовная ответственность по статье 162 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает:

штраф от 850 до 1 700 гривен ;

; исправительные работы;

или даже ограничение свободы сроком до трех лет.

Плюс владелец угодий опять же может потребовать компенсации за поврежденный урожай.

Как сделать красивое фото без последствий

Опытные фотографы говорят, что наказаний за нарушение закона можно избежать, не жертвуя при этом качеством фотографий. Для этого сегодня существует несколько возможностей. Они рекомендуют придерживаться простых правил:

не заходить непосредственно на засеянные участки и делать фото только с дорог, обочин или других доступных для всех мест;

пользоваться функцией приближения на смартфоне или фотоаппарате или применять телеобъективы, которые позволяют создать впечатление, будто съемка происходила просто среди цветов;

выбирать съемку с нижнего ракурса у края поля, чтобы растения на переднем плане создавали эффект полного погружения в цветущий пейзаж.

Обратите внимание! Кроме штрафов или суда, в поле банально можно легко отравиться химикатами, которыми фермеры обрабатывают растения. Или же разозлить пчел или других насекомых, которые, в отличие от людей, могут свободно наслаждаться цветущими растениями.