Новый статус за работу в опасных условиях: в Раде решили поддержать некоторых украинцев

Верховная Рада может создать специальный правовой механизм, в соответствии с которым будут признавать, защищать и надлежащим образом обеспечивать лиц, работающих на объектах критической инфраструктуры в опасных районах.

В Украине появится статус участников обеспечения жизнедеятельности населения на территориях активных боевых действий

Ежедневно в местах, где ведутся боевые действия, работники критической инфраструктуры лично трудятся, чтобы жители не испытывали проблем с жизнедеятельностью, а объекты работали стабильно. Поэтому такие люди заслуживают государственных гарантий и защиты. Именно поэтому Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав рекомендует народным депутатам принять Закон Украины об их статусе. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Законопроект № 15340 предлагает ряд нововведений, которые изменят режим оплаты труда для работников, остающихся на территориях активных боевых действий. Им будет разрешено заключать трудовые договоры. Преимуществами станут высокая заработная плата, социальные выплаты и компенсации за риски.

Работать предлагают вахтовым методом в прифронтовых районах. Граждане будут иметь систему ротации с обеспечением жильем, транспортными услугами и социальной защитой.

Работникам, которые будут обеспечивать функционирование критически важной инфраструктуры в опасных районах, будет предоставлен специальный статус "участника обеспечения жизнедеятельности на территориях активных боевых действий". Его будут присваивать тем, кто фактически работал в таких условиях.

Для обеспечения работников средствами авторы предлагают внести изменения в Бюджетный кодекс и определить размер финансирования гарантий для участников обеспечения жизнедеятельности населения. Для этого создан отдельный законопроект №15341. Эти вопросы еще будут рассматриваться профильными комитетами.

Ранее Пенсионный фонд разъяснял, что граждане, работавшие в особо вредных, опасных или сложных условиях труда, могут оформить пенсию по правилу "год за два". Таким образом, работники, посвятившие часть жизни сложной работе, смогут компенсировать повышенные профессиональные риски и даже досрочно выйти на пенсию.

Однако право на такую пенсию не предоставляется автоматически. Для этого человеку необходимо документально подтвердить характер работы или службы. Обычно для этого недостаточно одной записи в трудовой книжке, но ПФУ может запросить дополнительные документы.

Если документы утеряны или предприятие ликвидировано, подтвердить право на двойной стаж можно через архив или с помощью суда.