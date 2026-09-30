Сразу после вражеских ударов: как МВД помогает пострадавшим восстановить документы

Россия продолжает терроризировать украинские города и села, уничтожая дома, имущество и, в частности, автомобили украинцев. В такие моменты необходимую поддержку оказывают администраторы сервисных центров МВД – которые консультируют граждан, пострадавших в результате российского обстрела, а также восстанавливают утраченные и уничтоженные документы.

Зачем на местах обстрелов работают мобильные сервисные центры

Мобильные сервисные центры Министерства внутренних дел работают после вражеских обстрелов вместе с другими оперативными и экстренными службами. На местах администраторы поддерживают граждан и помогают им, а также находятся рядом с ними. Об этом в беседе с редакцией 24 Канала рассказал начальник Главного сервисного центра МВД Александр Малыш.

Одна из главных задач администраторов непосредственно на местах вражеских обстрелов – это помощь в восстановлении утраченных и уничтоженных водительских удостоверений, свидетельств о регистрации транспортного средства, списании транспортного средства.

Александр Малыш Начальник ГСЦ МВД Решение о выезде МСЦ МВД в районы, подвергшиеся вражеским обстрелам, принимается непосредственно руководителями соответствующих региональных сервисных центров МВД. Указанные выезды осуществляются после стабилизации ситуации с безопасностью в конкретном населенном пункте или локации.

Как отметил чиновник, именно оперативное восстановление доступа людей к государственным услугам и их документам является ключевой целью таких выездов. Мобильные сервисные центры работают непосредственно в пострадавших от обстрелов общинах.

Работа МСЦ в местах обстрелов / Фото Главного сервисного центра МВД

В ГСЦ уточнили, что отдельный статистический учет предоставленных административных услуг или количества выездов на локации вследствие вражеских обстрелов не ведется. Однако услуги, предоставленные мобильными сервисными центрами, учитываются в общей статистике предоставления услуг.

Напомним, после утери водительского удостоверения его можно повторно оформить онлайн – через приложение Дия или Электронный кабинет водителя.

Услуга предусматривает выбор типа документа, причины обращения, сервисного центра и подписание заявления с оплатой.