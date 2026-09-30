Для чого на місцях обстрілів працюють мобільні сервісні центри

Мобільні сервісні центри Міністерства внутрішніх справ працюють після ворожих обстрілів разом з іншими оперативними та екстреними службами. На місцях адміністратори підтримують громадян і допомагають їм. та бути поряд. Про це в розмові з редакцією 24 Каналу розповів начальник Головного сервісного центру МВС Олександр Малиш.

Одне з головних завдань адміністраторів безпосередньо на місцях ворожих обстрілів – це допомога у відновленні втрачених та знищених посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу, вибракування транспортного засобу.

Олександр Малиш Начальник ГСЦ МВС Рішення про виїзд МСЦ МВС у райони, що зазнали ворожих обстрілів, приймається безпосередньо керівниками відповідних регіональних сервісних центрів МВС. Зазначені виїзди здійснюються після стабілізації безпекової ситуації в конкретному населеному пункті чи локації.

Як зазначив посадовець, саме оперативне відновлення людей до державних послуг та їхніх документів є ключовою метою таких виїздів. Мобільні сервісні центри працюють безпосередньо в постраждалих від обстрілів громадах.

Робота МСЦ на місцях обстрілів / Фото Головного сервісного центру МВС

У ГСЦ уточнили, що окремий статистичний облік наданих адміністративних послуг чи кількості здійснених виїздів на локації внаслідок ворожих обстрілів не здійснюється. Проте надані послуги мобільними сервісними центрами враховуються до загальної статистики надання послуг.

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Нагадаємо, після втрати посвідчення водія його можна перезамовити онлайн – через Дію або Електронний кабінет водія.

Послуга передбачає вибір типу документа, причини звернення, сервісного центру та підписання заяви з оплатою.