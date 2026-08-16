Гражданский брак в 2026 году: имеет ли он юридическую силу на самом деле

В Украине немало пар живут вместе годами, но не регистрируют свои отношения официально, называя это гражданским браком. Однако с юридической точки зрения у такого понятия есть важные нюансы, которые могут существенно повлиять на имущественные и наследственные права партнеров.

Что на самом деле понимается под гражданским браком

Прежде всего стоит разобраться с терминологией: в украинском законодательстве нет официального понятия "гражданский брак" или "цивильный брак". Юристы и законодательство используют понятие "фактические брачные отношения" – когда мужчина и женщина проживают одной семьей, но не регистрировали брак в ГРАГС, сообщается на сайте Кабмина.

В то же время юридически браком считается именно семейный союз, зарегистрированный в органе государственной регистрации актов гражданского состояния. То есть совместное проживание само по себе не делает пару супругами в полном юридическом смысле.

Фактические брачные отношения предполагают не просто общий адрес. Речь идет о совместном быте, ведении хозяйства и семейных отношениях. При необходимости факт такого совместного проживания может быть установлен в суде.

Поэтому выражение "мы официально не женаты, но находимся в гражданском браке" в быту понятно, однако юридически это не то же самое, что зарегистрированный брак.

Какие права имеет пара без официальной регистрации

Отсутствие свидетельства о браке не означает, что партнеры вообще лишены прав, говорится на сайте "Бесплатная юридическая помощь". Например, согласно статье 74 Семейного кодекса Украины, если мужчина и женщина проживают одной семьей, не состоят в другом браке, то имущество, приобретенное ими во время такого совместного проживания, может принадлежать им на праве общей совместной собственности, если иное не предусмотрено письменным договором.

Однако здесь есть важная деталь: в случае спора факт совместного проживания и право на конкретное имущество придется подтверждать. Среди возможных доказательств могут быть показания свидетелей, документы о совместном проживании, чеки и квитанции о приобретении имущества, документы о совместных расходах, фотографии и другие материалы.

Наибольшие риски могут возникнуть в вопросах наследования. Официальный супруг или супруга относятся к первой очереди наследников по закону, тогда как человек, проживавший с наследодателем в одной семье не менее пяти лет, относится к четвертой очереди.

То есть после смерти партнера ситуация для человека без официально зарегистрированного брака может оказаться значительно сложнее, особенно если нет завещания или документов, подтверждающих необходимые обстоятельства.

Таким образом, в 2026 году "гражданский брак" в бытовом понимании существует, но юридически правильнее говорить о фактических брачных отношениях. Они могут создавать определенные имущественные и семейные права, однако не дают автоматически всего комплекса прав и гарантий, которыми обладают официально зарегистрированные супруги.