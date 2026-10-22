Когда жилье могут забрать за долги: с 23 октября изменится имущественный порог

С 23 октября 2026 года вступают в силу изменения, внесенные Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования порядка исполнения судебных решений, решений других органов и цифровизации отдельных этапов исполнительного производства". Таким образом урегулирован вопрос взыскания жилья в связи с кредитами или долгами.

Когда могут изъять жилье за долги

Общее правило гласит: если кредит или коммунальный долг не обеспечены ипотекой, кредитор не может самостоятельно изъять квартиру или дом. Для этого необходим исполнительный документ. Новый закон установил порог, при достижении которого взыскание становится обязательным. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала адвокат-партнер Lawyer HUB Мария Конрадий.

Статья 48 указанного Закона "Об исполнительном производстве" устанавливает имущественный порог защиты единственного жилья. С 23 октября порог повышается до 50 минимальных заработных плат, что составляет 432 тысячи 350 гривен.

Эксперт отмечает, что существуют исключения, при которых взыскание является обязательным без учета указанного денежного порога:

если такое имущество является предметом залога (ипотеки) по исполнительному документу об обращении взыскания на заложенное имущество;

в случае возмещения убытков и ущерба, причиненных уголовным правонарушением, увечьем, иным повреждением здоровья или смертью.

Мария Конрадий Адвокат-партнер Lawyer HUB Если долг превышает порог, квартиру не продают автоматически. Статья 50 Закона Украины "Об исполнительном производстве" допускает обращение взыскания на недвижимость только при отсутствии у должника достаточных средств или движимого имущества, и даже тогда, согласно тексту закона, "в последнюю очередь обращается взыскание на жилой дом или квартиру, в которой фактически проживает должник".

Адвокат отмечает, что исполнитель в первую очередь обращает взыскание на денежные средства и другое имущество должника, а при их недостаточности – на недвижимость с соблюдением установленной законом очередности. В этом случае должник имеет право сообщить исполнителю, на какое имущество целесообразно обратить взыскание в первую очередь.

Напомним, в апреле Верховная Рада поддержала закон № 14005, который автоматизирует взыскание задолженностей в Украине. Ограничения на должников будут налагаться после автоматического внесения в Единый реестр должников.

Предусмотрено, что нотариусы будут проверять владельцев квартир, домов и земельных участков в Едином реестре и будут блокировать продажу имущества, на которое наложено взыскание. Однако в некоторых случаях продажа такого дома разрешается: в рамках исполнительного производства или с согласия государственного или частного исполнителя.