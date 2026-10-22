Коли можуть забрати житло за борги

Загальне правило передбачає – якщо кредит або комунальний борг не забезпечені іпотекою, кредитор не може самостійно вилучити квартиру чи будинок. Для цього потрібен виконавчий документ. Новий закон встановив поріг, коли стягнення є обов'язковим. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла адвокат-партнер Lawyer HUB Марія Конрадій.

Стаття 48 вказаного Закону "Про виконавче провадження" встановлює майновий поріг захисту єдиного житла. З 23 жовтня поріг зростає до 50 мінімальних заробітних плат, що становить 432 тисячі 350 гривень.

Експертка наголошує, що існують винятки, при яких стягнення є обов'язковим без урахуванням зазначеного грошового порогу:

якщо таке майно є предметом застави (іпотеки) за виконавчим документом про звернення стягнення на заставлене майно;

у разі відшкодування збитків та шкоди, завданих кримінальним правопорушенням, каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю.

Марія Конрадій Адвокат-партнер Lawyer HUB Якщо борг перевищує поріг, квартиру не продають автоматично. Стаття 50 ЗУ "Про виконавче провадження" допускає звернення стягнення на нерухомість лише за відсутності в боржника достатніх коштів чи рухомого майна, і навіть тоді, за текстом закону, "в останню чергу звертається стягнення на житловий будинок чи квартиру, в якій фактично проживає боржник".

Адвокат каже, що виконавець насамперед звертає стягнення на кошти та інше майно боржника, а за їх недостатності – на нерухомість із дотриманням установленої законом черговості. У цьому випадку, боржник має право повідомити виконавця, на яке майно доцільно звернути стягнення в першу чергу.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала у квітні закон №14005, що автоматизує стягнення боргів в Україні. Обмеження на боржників накладатимуть після автоматичного внесення до Єдиного реєстру боржників.

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Передбачено, що нотаріуси перевірятимуть власників квартир, будинків і земельних ділянок у Єдиному реєстрі й блокуватимуть продаж майна, на яке накладено стягнення. Але в деяких випадках продаж такого будинку дозволяють: в межах виконавчого провадження або за погодженням державного чи приватного виконавця.