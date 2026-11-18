Министерство обороны готовит масштабное упорядочение воинского учета с помощью интеграции государственных реестров, чтобы видеть фактический статус военнообязанных. Новая концепция не предусматривает отслеживание геолокации смартфонов, однако должна положить конец хаотичной рассылке повесток тем, кто обновил данные или легально находится за границей.

Почему приложения не будут отслеживать передвижения с помощью GPS

Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко рассказал, что оборонное ведомство представило новую концепцию мобилизационных изменений, ключевым элементом которой станет наведение порядка в информационных базах. Юрист Виктория Драпайло пояснила, что постоянное отслеживание координат смартфона является прямым нарушением Конституции и норм международного права.

Депутат объяснял, что упорядочение учета якобы должно помочь выяснить, где находится военнообязанный. Однако эксперт отметила, что законодательство Украины разрешает электронный контроль за передвижением исключительно по статье 195 Уголовно-процессуального кодекса, когда на подозреваемого или обвиняемого по мотивированному решению суда надевают электронный браслет.

В то же время внедрение скрытого слежения через геолокацию в гражданские мобильные приложения, такие как Дия или Резерв+, юридически невозможно.

Необходимы обоснованное подозрение, предусмотренные законом риски и обоснование именно этих необходимых ограничений… Постоянный контроль передвижений – серьезное вмешательство в частную жизнь человека. И замаскировать такое использование GPS под совершенствование, например, государственного сервиса, – это, по сути, грубое нарушение Конституции, норм ЕСПЧ и других норм международного права, и вообще просто потеря здравого смысла,

– рассказала Виктория Драпайло.

Какие сведения о местонахождении граждан уже имеет государство

Не секрет, что государственный реестр "Оберег" уже сейчас получает обширный массив официальной информации через автоматический межведомственный обмен. Согласно закону, государство располагает данными о зарегистрированном месте жительства, текущем месте работы, а также точных датах выезда за пределы страны и возвращения обратно, полученными от Госпогранслужбы.

В то же время юридический адрес регистрации или название предприятия указывают лишь на гипотетическое местонахождение, а не на местонахождение в режиме реального времени.

Все учетные сведения, которые мы можем увидеть официально, – это лишь сведения, которые могут предполагать ваше местонахождение. Где-то вы там можете находиться, но это всего лишь предположение, а не точная фиксация вашей точки на карте,

– отметила юрист.

Напомним, налаживание обмена данными между реестрами призвано устранить случаи, когда повестки отправляют по ошибке тем, кто уже обновил контактные данные или выехал из страны на законных основаниях. Это убережет граждан от лишних судебных процессов, блокировок карт и финансовых затрат на юридическую помощь.