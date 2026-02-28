Все будут контролировать люди: новый закон может улучшить качество мобильной связи и интернета

В Украине вступил в действие закон об улучшении связи и электронных коммуникаций. Согласно ему устанавливаются действенные инструменты контроля качества.

Что предусматривает закон №4670-IX?

Еще в ноябре президент Владимир Зеленский принял изменения в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере электронных коммуникаций. Он вступил в силу через три месяца, то есть 27 февраля. Об этом пишет Верховная Рада Украины.

Закон совершенствует электронные коммуникации и приближает украинское поле связи к стандартам ЕС. Контроль качества предусматривает, что граждане смогут самостоятельно проверять скорость интернета и качество своего сигнала.

Узаконивается так называемая "скорость передачи данных", которая становится обязательным показателем качества. Законопроект также внедряет национальный роуминг как чрезвычайную меру на период блэкаутов или других чрезвычайных ситуаций.

Среди изменений, принятых в законе принятых в законе №4670-IX, предусмотрен мониторинг качества. Это, частности измерения, испытания, тестирования, сбора, анализ и расчет показателей за определенный период.

Законодательством определено, что если во время проведения внеплановой проверки проводятся:

испытания на соответствие предусмотренному законодательством порядку маршрутизации трафика услуг;

измерения параметров и расчет показателей качества электронных коммуникационных услуг;

испытания электронных коммуникационных сетей.

Мониторинг качества электронных коммуникационных услуг потребителями отныне тоже будет составной частью мониторинга. Люди смогут на собственном конечном оборудовании путем применения программных приложений проводить измерения отдельных параметров качества.

Пользователь также будет иметь правовую защиту за любое существенное нарушение поставщиком условий электроуслуг или несоблюдение показателей. В таком случае гражданин даже сможет бесплатно и досрочно расторгнуть договор.

Стоит отметить! Управление электронными коммуникационными сетями и ответственность за обеспечение их устойчивости в условиях чрезвычайного и военного положения берет на себя Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

Улучшение доступа к связи в Украине во время чрезвычайных ситуаций