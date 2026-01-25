Решение ВВК можно обжаловать: кто и как может его пересмотреть

Выводы военно-врачебных комиссий не являются окончательными. Украинское законодательство предусматривает возможность их пересмотра, если военнослужащий считает решение необоснованным или нарушающим его права. Речь идет как об административном, так и о судебном порядке обжалования.

Кто имеет право инициировать пересмотр решения ВВК?

Обратиться с требованием о пересмотре постановления ВВК может сам военнослужащий, в отношении которого принято решение. Такое право вытекает из Положения о военно-врачебной экспертизе, утвержденного приказом Министерства обороны Украины №402.

В случае необходимости интересы военного могут представлять законный представитель или адвокат.

Как происходит пересмотр решения ВВК?

Прежде всего предусмотрен досудебный порядок. Решение районных и городских ВВК обжалуются в высших по подчиненности комиссиях: областных ВВК или ВВК Киевского городского ТЦК и СП, учтонили в Судебной власти Украины.

Справочно: Постановления областных ВВК могут быть пересмотрены в региональных ВВК или в Центральной военно-врачебной комиссии, которая является высшей инстанцией в системе военно-врачебной экспертизы.

Для этого следует подать письменное заявление с подробным обоснованием причин несогласия и всеми медицинскими и служебными документами. Однако особое внимание стоит уделить ошибкам в установлении диагноза, степени годности или причинной связи заболевания с прохождением службы.

Когда обращаются в суд для обжалования решения ВВК?

Впрочем, если досудебный пересмотр не дал результата или военнослужащий выбирает другой путь, решение ВВК может быть обжаловано в административном суде в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Украины.

При этом, срок обращения составляет до шести месяцев с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав, или три месяца после получения решения высшей ВВК.

