Решение ВВК можно обжаловать: кто и как может его пересмотреть
- Военнослужащий может обжаловать решение ВВК, обратившись в вышестоящие комиссии или в суд, если считает решение необоснованным.
- Для обжалования решения необходимо подать письменное заявление с обоснованием причин несогласия и соответствующими документами, причем срок обращения в суд - до шести месяцев с момента выявления нарушения прав.
Выводы военно-врачебных комиссий не являются окончательными. Украинское законодательство предусматривает возможность их пересмотра, если военнослужащий считает решение необоснованным или нарушающим его права. Речь идет как об административном, так и о судебном порядке обжалования.
Кто имеет право инициировать пересмотр решения ВВК?
Обратиться с требованием о пересмотре постановления ВВК может сам военнослужащий, в отношении которого принято решение. Такое право вытекает из Положения о военно-врачебной экспертизе, утвержденного приказом Министерства обороны Украины №402.
В случае необходимости интересы военного могут представлять законный представитель или адвокат.
Как происходит пересмотр решения ВВК?
Прежде всего предусмотрен досудебный порядок. Решение районных и городских ВВК обжалуются в высших по подчиненности комиссиях: областных ВВК или ВВК Киевского городского ТЦК и СП, учтонили в Судебной власти Украины.
Справочно: Постановления областных ВВК могут быть пересмотрены в региональных ВВК или в Центральной военно-врачебной комиссии, которая является высшей инстанцией в системе военно-врачебной экспертизы.
Для этого следует подать письменное заявление с подробным обоснованием причин несогласия и всеми медицинскими и служебными документами. Однако особое внимание стоит уделить ошибкам в установлении диагноза, степени годности или причинной связи заболевания с прохождением службы.
Когда обращаются в суд для обжалования решения ВВК?
Впрочем, если досудебный пересмотр не дал результата или военнослужащий выбирает другой путь, решение ВВК может быть обжаловано в административном суде в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Украины.
При этом, срок обращения составляет до шести месяцев с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав, или три месяца после получения решения высшей ВВК.
Почему важно ВВК для военнослужащих?
Прохождение военно-врачебной комиссии имеет ключевое значение для определения дальнейшего статуса военнослужащего.
Именно ВВК уполномочена принимать решение о необходимости предоставления отпуска для лечения, устанавливать причинную связь ранения, травмы или контузии с выполнением воинского долга, а также определять степень пригодности к дальнейшему прохождению службы.
Кроме того, во время осмотра официально фиксируются все имеющиеся на момент прохождения комиссии диагнозы, что имеет юридическое значение для дальнейших решений и выплат.