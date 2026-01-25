Хто має право ініціювати перегляд рішення ВЛК?

Звернутися з вимогою про перегляд постанови ВЛК може сам військовослужбовець, щодо якого ухвалено рішення. Таке право випливає з Положення про військово-лікарську експертизу, затвердженого наказом Міністерства оборони України №402.

У разі необхідності інтереси військового можуть представляти законний представник або адвокат.

Як відбувається перегляд рішення ВЛК?

Насамперед передбачений досудовий порядок. Рішення районних та міських ВЛК оскаржуються у вищих за підпорядкованістю комісіях: обласних ВЛК або ВЛК Київського міського ТЦК та СП, учтонили у Судовій владі України.

Довідково: Постанови обласних ВЛК можуть бути переглянуті у регіональних ВЛК або в Центральній військово-лікарській комісії, яка є найвищою інстанцією в системі військово-лікарської експертизи.

Для цього слід подати письмову заяву з детальним обґрунтуванням причин незгоди та всіма медичними й службовими документами. Однак особливу увагу варто приділити помилкам у встановленні діагнозу, ступені придатності або причинного зв’язку захворювання з проходженням служби.

Коли звертаються до суду для оскарження рішення ВЛК?

Втім, якщо досудовий перегляд не дав результату або військовослужбовець обирає інший шлях, рішення ВЛК може бути оскаржене в адміністративному суді відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

При цьому, строк звернення становить до шести місяців з моменту, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, або три місяці після отримання рішення вищої ВЛК.

Чому важливе ВЛК для військовослужбовців?