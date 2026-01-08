Верховный Суд объяснил, как наследнику снять арест с имущества

Наследник, который не является стороной исполнительного производства, может обратиться в суд с иском о снятии ареста с унаследованного имущества независимо от этапа оформления наследства. Верховный Суд отметил, что в такой ситуации надлежащим способом защиты является именно иск, а не жалоба на действия государственного исполнителя.

Что делать, если на наследстве арест?

Наследник, который не является стороной исполнительного производства, в котором наложен арест на имущество, имеет право обратиться в суд с иском о снятии ареста с этого имущества, независимо от стадии оформления документов о праве на наследство, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Судебно-юридическую газету". Процессуально надлежащим способом защиты является иск, а не жалоба на действия исполнителя. Это отметили в Верховном Суде.

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу женщины в интересах которой действует адвокат, в деле по иску к Дарницкому ОГИС в г. Киеве о снятии ареста с недвижимого имущества.

В обоснование заявленных требований заявитель ссылалась на то, что она с мужем являются совладельцами квартиры. Муж умер, а она, обратившись к нотариусу с целью оформления наследства, получила отказ со ссылкой на наличие ареста, наложенного на квартиру. Выяснилось, что этот арест наложен постановлением ОГИС Дарницкого районного управления юстиции в г. Киеве от 30.06.2005, однако любые исполнительные производства по ней или ее мужа на принудительном исполнении в Дарницком ОГИС не находятся.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, мотивируя тем, что истец не может предъявлять иск о снятии ареста с имущества, поскольку в этом случае законом предусмотрен другой способ судебной защиты, а именно обжалование решения, действий или бездействия государственного исполнителя.

Апелляционный суд согласился с выводом суда первой инстанции и дополнительно отметил, что из содержания искового заявления усматривается, что между сторонами отсутствует спор о праве собственности на имущество, на которое наложен арест, и такое право истца никем не оспаривается, поэтому заявление об освобождении имущества из-под ареста следует рассматривать в порядке, предусмотренном разд. VII ГПК Украины "Судебный контроль за исполнением судебных решений". Истец не доказала нарушение ее права или непосредственного интереса, выбрала неправильный способ защиты.

Верховный Суд не согласился с выводами судов, судебные решения отменил, дело передал на новое рассмотрение в суд первой инстанции с учетом следующего.

Что делать лицу, которое считает имущество своим?

В соответствии с ч. 1 ст. 59 ЗУ "Об исполнительном производстве" лицо, которое считает, что имущество, на которое наложен арест, принадлежит ей, а не должнику, может обратиться в суд с иском о признании права собственности на это имущество и о снятии с него ареста.

В случае если описание и арест имущества проводился государственным исполнителем, жалоба стороны исполнительного производства рассматривается в порядке, предусмотренном разделом VII ГПК Украины. Другие лица, которые являются собственниками (владельцами) имущества и которые считают, что имущество, на которое наложен арест, принадлежит им, могут обратиться в суд с иском о признании права собственности на это имущество и о снятии с него ареста, что предусмотрено ЗУ "Об исполнительном производстве".

Постановление Верховного Суда от 12 ноября 2025 года по делу № 756/12092/24 (производство № 61-6543св25).