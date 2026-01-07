Каким образом будут отчитываться нотариусы?

С 1 января 2026 года об удостоверенных договорах и выданных свидетельствах о наследстве частные нотариусы будут отчитываться ежеквартально (с детализацией по месяцам отчетного квартала), а государственные – ежемесячно, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Судебно-юридическую газету". Такие изменения предусмотрены Законом Украины № 4536-ІХ от 16 июля 2025 года, которым обновлен ряд норм Налогового кодекса Украины.

Информацию нотариусы будут подавать по форме приложения 4 ДФ к налоговому расчету в соответствии с приказом Министерства финансов Украины от 13.01.2015 № 4. Информацию следует подавать по месту расположения государственной нотариальной конторы или рабочего места частного нотариуса.

В отчетности нотариусы отражают данные, предусмотренные пунктом 172.4 статьи 172, пунктом 173.4 статьи 173, пунктом 174.4 статьи 174 Налогового кодекса, в частности:

об удостоверенных договорах купли-продажи (мены) движимого и недвижимого имущества между физическими лицами;

об удостоверенных договорах дарения;

о выданных свидетельствах о праве на наследство.

Эти сведения являются основанием для проверки правильности начислений и контроля за уплатой налога на доходы физических лиц и других обязательных платежей,

– добавили в налоговой.

