Банкротство физического лица: когда можно обратиться в суд и как списать долги

Физические лица, в частности физические лица – предприниматели, имеют законное право инициировать процедуру неплатежеспособности через хозяйственный суд. Закон определяет четкие основания, этапы и последствия такой процедуры – от реструктуризации долгов до полного освобождения от них.

Как физическому лицу инициировать неплатежеспособность?

Физическое лицо, в том числе физическое лицо – предприниматель, может подать в хозяйственный суд заявление об открытии производства по делу о неплатежеспособности, сообщает Министерство юстиции Украины. Под неплатежеспособностью понимают неспособность выполнять денежные обязательства перед кредиторами в установленные сроки, а угрозой неплатежеспособности считается ситуация, когда лицо объективно не может выполнить такие обязательства в течение следующих двенадцати месяцев.

Требования к заявлению определены статьей 116 Кодекса Украины по процедурам банкротства. Вместе с заявлением должник обязан подать предложения по реструктуризации долгов, в частности проект соответствующего плана.

Основаниями для обращения в суд является прекращение погашения кредитов или других обязательных платежей в размере более пятидесяти процентов месячных обязательств в течение двух месяцев, отсутствие имущества для взыскания или наличие признаков угрозы неплатежеспособности. В то же время суд откажет в открытии производства, если оснований для этого нет, долги уже погашены, лицо привлечено к ответственности за неправомерные действия, связанные с неплатежеспособностью, или если оно признавалось банкротом в течение предыдущих пяти лет.

Что дает процедура банкротства?

С момента открытия производства прекращается начисление штрафов и финансовых санкций, а также вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

Процедура реструктуризации долгов предусматривает отсрочку или рассрочку платежей, изменение условий выполнения обязательств, частичное или полное списание долгов, а также возможную реализацию части имущества. В плане реструктуризации определяется сумма выплат кредиторам, объем долга, подлежащего списанию, средства, которые ежемесячно остаются должнику для бытовых нужд в размере не менее одного прожиточного минимума, а также суммы для выполнения обязательных периодических обязательств, в частности алиментов. Налоговый долг, возникший в течение трех лет до открытия производства, признается безнадежным и подлежит списанию.

В то же время закон запрещает реструктуризацию долгов по уплате алиментов, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, а также платежей на общеобязательное государственное социальное страхование.

Если в течение ста двадцати дней план реструктуризации не будет одобрен, суд переходит к процедуре погашения долгов путем продажи имущества должника. Не подлежит реализации единственное жилье семьи должника – квартира площадью не более 60 квадратных метров или жилой площадью не более 13,65 квадратного метра на каждого члена семьи, или жилой дом площадью не более ста двадцати квадратных метров, а также средства в пенсионных и социальных фондах.

Обратите внимание! После завершения процедур суд принимает решение о закрытии производства и освобождении лица от долгов, за исключением алиментов, обязательств по возмещению вреда и других требований, неразрывно связанных с личностью должника. Лица, признанные банкротами, в течение пяти лет не могут повторно инициировать дело о неплатежеспособности и обязаны сообщать о своем статусе при заключении кредитных договоров, а в течение трех лет после банкротства не считаются такими, имеющими безупречную деловую репутацию.

