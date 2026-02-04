Потерянный договор или завещание: как получить дубликат нотариального документа

В случае утери или повреждения нотариального документа граждане имеют право получить его дубликат, который будет иметь такую же юридическую силу, как оригинал. Законодательство четко определяет, кто, где и на каких основаниях может обратиться за повторной выдачей документа.

Имеют ли юридическую силу копии нотариальных документов?

Действующее законодательство Украины позволяет получить дубликат нотариального документа в случае его потери или порчи, сообщает Министерство юстиции. Речь идет, в частности, о договорах купли-продажи, мены, дарения, ипотеки, завещания, доверенности и свидетельства.

Смотрите также За дарственную придется заплатить: во сколько она обойдется и какие риски несет

Выданный дубликат полностью заменяет оригинал и имеет одинаковую юридическую силу. Дубликаты документов, удостоверенных или выданных нотариусом или должностным лицом органа местного самоуправления, выдаются по письменному заявлению лиц, в отношении которых или по поручению которых совершалось нотариальное действие, их правопреемников, а также наследников. Дубликат ипотечного договора может быть выдан и по заявлению ипотекодержателя.

В наследственных делах дубликат могут получить наследники, исполнитель завещания или нотариус, который ведет наследственное дело. Для этого подаются свидетельство о смерти и документы, подтверждающие родственные связи или полномочия исполнителя завещания. Дубликат завещания также может быть выдан наследникам, указанным в нем, а в случае их смерти – их наследникам. В то же время получить дубликат секретного завещания или аграрной расписки невозможно.

Как получить дубликат?

До передачи нотариальных документов в архив дубликат выдает нотариус по месту их хранения. Если частный нотариус прекратил деятельность или государственная нотариальная контора ликвидирована, повторный документ оформляет государственный нотариальный архив. В сельской местности дубликаты документов, заверенных должностными лицами органов местного самоуправления, выдают именно эти должностные лица.

Для получения дубликата необходимо подать документ, удостоверяющий личность, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, а при необходимости – нотариально заверенную доверенность или документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица.

Дубликаты нотариальных документов оформляются на специальных бланках и содержат полный текст утраченного документа. После их выдачи оригинал считается таким, утратившим юридическую силу, а дубликаты завещаний и доверенностей подлежат обязательной регистрации в соответствующих государственных реестрах.

Когда апостиль не нужен: как признаются украинские и иностранные документы?