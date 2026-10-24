Исключение из воинского учета по состоянию здоровья: как проверить статус в Резерв+

После признания непригодным к военной службе важно проверить, правильно ли отражено исключение из воинского учета в приложении Резерв+. Рассказываем, как проверить свой статус в приложении и исправить данные, если они неверны.

Как проверить исключение из воинского учета в приложении Резерв+

Самый простой способ проверить свой статус военнообязанного – воспользоваться приложением Резерв+. Оно отображает информацию из реестра "Оберег", в частности данные о нахождении на воинском учете и сведения о ВВК, сообщают в ТЦК.

Чтобы проверить статус, необходимо:

Открыть приложение Резерв+ и авторизоваться.

Просмотреть электронный военно-учетный документ.

Убедиться, что в поле статуса указано "Исключено из учета".

При необходимости обновить документ, чтобы загрузить актуальные сведения из реестра.

Министерство обороны Украины поясняет, что статус "Исключено из учета" присваивается, в частности, гражданам, признанным негодными к военной службе по заключению ВВК, а также тем, кто достиг предельного возраста пребывания на воинском учете.

Электронный военно-учетный документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный. В то же время, если данные в приложении не соответствуют имеющимся документам, следует выяснить причину расхождений и добиться исправления информации в реестре.

Что означает статус "Исключен из учета"

Исключение из воинского учета – это юридически закрепленный статус, предусмотренный статьей 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Согласно закону, одним из оснований для исключения является признание гражданина непригодным к военной службе. Также закон предусматривает другие основания, в частности достижение предельного возраста пребывания в запасе и прекращение гражданства Украины.

Для людей, которых исключили из учета по причине непригодности, важно знать еще одну деталь: военно-учетный документ не изымают. В него вносят соответствующие данные об исключении.

Это означает, что отсутствие изъятого военного билета не свидетельствует о том, что человека не исключили из воинского учета. Важно, чтобы соответствующий статус был должным образом оформлен и подтверждался документами.

Чем отличается исключение от снятия с воинского учета

Снятие и исключение с воинского учета – разные юридические процедуры. Их путают, хотя последствия для человека существенно различаются.

Статус "Снят с учета" может быть связан с изменением обстоятельств, при которых ведется воинский учет, например, с призывом на военную службу или обучением в соответствующем военном учебном заведении. Сам по себе он не означает, что человек окончательно исключен из воинского учета.

В то же время исключение по состоянию здоровья применяется к гражданам, признанным негодными к военной службе в соответствии с установленной процедурой.

Поэтому если у человека есть заключение ВВК о негодности, но в Резерв+ он видит статус "Снят с учета" или другие сведения, не соответствующие его документам, необходимо проверить, внесены ли в реестр надлежащие данные.

К слову, " исключение и снятие с воинского учета " часто воспринимают как одно и то же. Однако на практике это не так. В частности, на тех, кого исключили из воинского учета, не распространяются правила, применяемые к призывникам, военнообязанным и резервистам в рамках воинского учета.