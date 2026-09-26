Что такое снятие с воинского учета

Снятие с воинского учета – это когда на человека больше не распространяются правила, применимые к призывникам, военнообязанным и резервистам в рамках воинского учета, о чем сообщили в Центре правовой помощи.

В то же время снятие с воинского учета обычно связано с перемещением лица. Например, когда речь идет о переезде и постановке на учет по новому месту пребывания.

В то же время исключение из воинского учета применяется в четко определенных законом случаях,

– подчеркивается в материале.

Например, если речь идет о непригодности к службе или достижении предельного возраста.

В частности, статус в реестре "Оберег" должен измениться, а в электронном кабинете (а также в приложении "Резерв+") должно отображаться, что человек исключен из учета.

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Закон предусматривает конкретные основания, при которых человека могут исключить из воинского учета:

смерть или признание без вести пропавшим;

лишение гражданства Украины;

признание негодовым к военной службе (по результатам процедуры в военно-медицинской комиссии);

достижение предельного возраста пребывания в запасе;

отдельные особые случаи, прямо предусмотренные законом.

Напомним, что украинцы могут иметь разные статусы в "Резерв+". Например, статус "На учете" означает, что военнообязанный состоит на воинском учете.

В то же время статус "В розыске" свидетельствует о нарушении правил этого самого учета.