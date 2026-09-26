Что такое снятие с воинского учета
Снятие с воинского учета – это когда на человека больше не распространяются правила, применимые к призывникам, военнообязанным и резервистам в рамках воинского учета, о чем сообщили в Центре правовой помощи.
В то же время снятие с воинского учета обычно связано с перемещением лица. Например, когда речь идет о переезде и постановке на учет по новому месту пребывания.
В то же время исключение из воинского учета применяется в четко определенных законом случаях,
– подчеркивается в материале.
Например, если речь идет о непригодности к службе или достижении предельного возраста.
В частности, статус в реестре "Оберег" должен измениться, а в электронном кабинете (а также в приложении "Резерв+") должно отображаться, что человек исключен из учета.
Закон предусматривает конкретные основания, при которых человека могут исключить из воинского учета:
- смерть или признание без вести пропавшим;
- лишение гражданства Украины;
- признание негодовым к военной службе (по результатам процедуры в военно-медицинской комиссии);
- достижение предельного возраста пребывания в запасе;
- отдельные особые случаи, прямо предусмотренные законом.
Напомним, что украинцы могут иметь разные статусы в "Резерв+". Например, статус "На учете" означает, что военнообязанный состоит на воинском учете.
В то же время статус "В розыске" свидетельствует о нарушении правил этого самого учета.