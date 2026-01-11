Фамилия спустя годы после брака: как выбрать и изменить ее

Во время регистрации брака молодожены самостоятельно решают, какую фамилию будут носить в браке, и имеют в этом равные права. Закон также позволяет изменить выбранное решение уже после бракосочетания - по простой и определенной процедуре.

Как выбирать фамилию?

Подавая заявление о государственной регистрации брака, невеста и жених определяются с фамилией, которую будут иметь после бракосочетания, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции Украины. Женщина и мужчина имеют одинаковые права в выборе – никаких приоритетов или ограничений закон не устанавливает.

Согласно статье 35 Семейного кодекса Украины, при регистрации брака супруги могут выбрать общую фамилию одного из них, оставить каждому свою добрачную фамилию или присоединить фамилию одного из супругов к фамилии другого. Если оба желают иметь двойную фамилию, они по согласию определяют порядок его составления. В то же время закон не допускает сочетание более двух фамилий, за исключением случаев, связанных с обычаями национальных меньшинств.

Обратите внимание! Если на момент заключения брака фамилия одного из молодоженов уже является двойной, он или она имеет право заменить одну из его частей на фамилию другого супруга. Важно, что сохранение добрачных фамилий во время регистрации брака не лишает права изменить это решение впоследствии.

В соответствии со статьей 53 Семейного кодекса, жена или муж, которые оставили свои добрачные фамилии, могут в любое время подать заявление в орган ДРАЦС об избрании общей фамилии или присоединения фамилии другого супруга. Такое заявление является основанием для внесения изменений в актовую запись о браке и выдачи нового свидетельства.

Обратиться с заявлением можно в отдел ГРАГС по месту жительства или хранения актовой записи, в центр предоставления административных услуг или в дипломатические учреждения Украины за рубежом. В условиях военного положения допускается подача заявления в любой отдел ГРАГС на подконтрольной территории Украины.

Помните! Для рассмотрения вопроса необходимо подать заявление установленной формы, документ, удостоверяющий личность, свидетельство о браке и, при необходимости, другие документы. Рассмотрение заявления длится до трех месяцев с возможностью продления срока в предусмотренных законом случаях.

