Арест счета во время военного положения: когда и как его можно снять
- Арест со счета снимают после окончания исполнительного производства или полного погашения долга.
- Физические лица могут пользоваться средствами с арестованных счетов, если сумма взыскания меньше 100 тысяч гривен, а юридические лица - только для выплаты зарплат и налогов.
Во время военного положения арест банковского счета не означает полную потерю доступа к средствам. Законодательство предусматривает как четкие основания для снятия ареста, так и временные исключения, которые позволяют пользоваться деньгами даже при наличии исполнительного производства.
Можно ли снять арест со счета?
Арест со счета снимают в случае окончания исполнительного производства, возвращения исполнительного документа в суд, отмены судом мер обеспечения иска или после полного погашения суммы долга вместе с исполнительным сбором и расходами, пишет 24 Канал со ссылкой на "Юридическую газету".
Также арест подлежит отмене, если выяснится, что исполнительный документ не подлежит исполнению или обязательства должника прекратились.
Справочно: Решение о снятии ареста оформляется постановлением государственного или частного исполнителя. В день его вынесения документ направляется банку, который обязан немедленно выполнить соответствующее решение.
Когда можно пользоваться средствами без снятия ареста?
На период действия военного положения введены специальные правила, о которых отмечается в "Юридической газете". Физические лица имеют право осуществлять расходные операции с арестованных счетов без учета ареста, если сумма взыскания по исполнительному документу не превышает 100 тысяч гривен.
Юридическим лицам разрешено пользоваться средствами с таких счетов исключительно для выплаты заработной платы (в пределах пяти минимальных зарплат на одного работника), а также для уплаты налогов, сборов и единого социального взноса.
Важно! Министерство юстиции и Национальный банк Украины официально разъяснили, что банки обязаны применять эти исключения и не имеют права блокировать расходные операции вопреки действующим нормам военного времени.
Что делать, если банк отказывает в пользовании деньгами?
В случае отказа банковского учреждения предоставить возможность пользоваться средствами клиент имеет право обжаловать такие действия. Жалоба подается в Национальный банк Украины, который осуществляет контроль за соблюдением прав потребителей финансовых услуг и реагирует на нарушения со стороны банков.
Таким образом, во время военного положения арест счета не всегда означает полную финансовую блокаду: закон позволяет как снятие ареста при определенных основаниях, так и временное пользование средствами в пределах специальных военных правил.
Что еще следует знать о долгах в Украине?
В период действия военного положения законодательство вводит финансовые предохранители для заемщиков: кредитные учреждения не имеют права применять штрафные санкции, начислять пеню или пересматривать процентные ставки в сторону увеличения. Это дает должникам возможность стабилизировать ситуацию и решать кредитные обязательства без дополнительного финансового давления.
Отдельные гарантии предусмотрены для военнослужащих. На время прохождения службы им не начисляют штрафы и проценты по кредитам в соответствии с Законом Украины № 2011-ХII. В то же время такие нормы не отменяют сам долг, а выполнение кредитных обязательств только откладывается до завершения службы.