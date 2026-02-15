Установление отцовства после смерти мужа: как действовать и какие права получает ребенок

В Украине установить отцовство умершего мужчины, который не состоял в браке с матерью ребенка, можно только через суд. Такое решение дает ребенку право на социальные выплаты, пенсию в связи с потерей кормильца и наследство.

Как установить отцовство после смерти мужа?

Если в свидетельстве о рождении ребенка отец не указан или запись о нем внесена со слов матери, установить факт отцовства после смерти мужа возможно только в судебном порядке, сообщает Министерство юстиции Украины. Это касается случаев, когда брак между родителями официально не регистрировался.

Читайте также Как восстановить свидетельство о рождении, браке или смерти

С соответствующим заявлением в суд могут обратиться мать ребенка, опекун или попечитель, лицо, которое фактически воспитывает ребенка, а также сам ребенок по достижении совершеннолетия.

В заявлении необходимо четко указать, какой именно факт просит установить заявитель и с какой целью – например, для оформления пенсии в связи с потерей кормильца. Также нужно обосновать невозможность получения или восстановления документов через органы государственной регистрации актов гражданского состояния и добавить доказательства, подтверждающие родственные связи: документы, переписки, фото- или видеоматериалы.

Какие особенности процедуры и что она дает для ребенка?

По состоянию на 1 января 2025 года судебный сбор за подачу такого заявления составляет 605 гривен 60 копеек, что равно 0,2 прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

После принятия судебного решения орган государственной регистрации актов гражданского состояния вносит изменения в актовую запись о рождении и выдает новое свидетельство с указанием отца.

Официальное установление отцовства дает ребенку право на социальные выплаты, пенсию в связи с потерей кормильца, одноразовую денежную помощь в случае гибели военнослужащего, а также право на наследование после смерти отца.

Надо ли менять отчество ребенку, если отец сменил имя?