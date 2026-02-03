Пожертвование по закону: что нужно знать о правах, обязанностях и форме договора

Пожертвование в Украине имеет четкое правовое регулирование и отличается от обычного дарения. Закон определяет, кто может быть сторонами договора, в какой форме он заключается и какие права сохраняет пожертвователь.

Как по закону пожертвовать свое имущество?

Пожертвование считается разновидностью дарения, но с обязательной целевой направленностью, сообщает Министерство юстиции. В соответствии со статьей 729 Гражданского кодекса Украины, пожертвованием является передача движимого или недвижимого имущества, в частности денег и ценных бумаг, для достижения заранее определенной цели.

Сторонами договора пожертвования могут быть физические и юридические лица, государство Украина, Автономная Республика Крым или территориальные общины. Заключить договор может и представитель жертвователя на основании нотариально удостоверенной доверенности. В то же время родители, усыновители и опекуны не имеют права жертвовать имущество детей или подопечных.

В отличие от обычного дарения, пожертвование всегда имеет конкретное назначение. Лицо, которое его принимает, обязано использовать имущество исключительно по определенной цели, а жертвователь имеет право контролировать целевое использование. Кроме того, договор пожертвования является реальным и считается заключенным с момента принятия пожертвования, тогда как договор дарения может быть заключен и на будущее.

Закон также определяет форму договора в зависимости от предмета пожертвования. Устно могут заключаться договоры относительно предметов личного пользования и бытового назначения. Пожертвование недвижимости или валютных ценностей свыше пятидесятикратного размера необлагаемого минимума доходов граждан требует письменной формы и нотариального удостоверения. В случае передачи пожертвования в будущем письменная форма является обязательной, иначе договор считается ничтожным.

Как предоставляются благотворительные пожертвования?

Отдельно законодательство регулирует благотворительные пожертвования. Закон Украины "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях" определяет их как безвозмездную передачу средств или имущества для достижения целей благотворительной деятельности. Благотворителями могут быть дееспособные физические лица или юридические лица частного права, а бенефициарами - физические лица, неприбыльные организации или территориальные общины.

Благотворительное пожертвование может предоставляться с отлагательными или отменяющими условиями, а также на конкурсной основе. Благотворитель имеет право контролировать целевое использование средств и, в случае нарушения условий, менять бенефициаров или требовать пересмотра порядка использования пожертвования.

