Як по закону пожертвувати своє майно?

Пожертва вважається різновидом дарування, але з обов'язковою цільовою спрямованістю, повідомляє Міністерство юстиції. Відповідно до статті 729 Цивільного кодексу України, пожертвою є передання рухомого або нерухомого майна, зокрема грошей і цінних паперів, для досягнення наперед визначеної мети.

Сторонами договору пожертви можуть бути фізичні та юридичні особи, держава Україна, Автономна Республіка Крим або територіальні громади. Укласти договір може і представник пожертвувача на підставі нотаріально посвідченого доручення. Водночас батьки, усиновлювачі та опікуни не мають права жертвувати майно дітей чи підопічних.

На відміну від звичайного дарування, пожертва завжди має конкретне призначення. Особа, яка її приймає, зобов'язана використовувати майно виключно за визначеною метою, а пожертвувач має право контролювати цільове використання. Крім того, договір пожертви є реальним і вважається укладеним з моменту прийняття пожертви, тоді як договір дарування може бути укладений і на майбутнє.

Закон також визначає форму договору залежно від предмета пожертви. Усно можуть укладатися договори щодо предметів особистого користування та побутового призначення. Пожертва нерухомості або валютних цінностей понад п'ятдесятикратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян потребує письмової форми та нотаріального посвідчення. У разі передачі пожертви в майбутньому письмова форма є обов'язковою, інакше договір вважається нікчемним.

Як надаються благодійні пожертви?

Окремо законодавство регулює благодійні пожертви. Закон України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" визначає їх як безоплатну передачу коштів або майна для досягнення цілей благодійної діяльності. Благодійниками можуть бути дієздатні фізичні особи або юридичні особи приватного права, а бенефіціарами — фізичні особи, неприбуткові організації чи територіальні громади.

Благодійна пожертва може надаватися з відкладальними або скасувальними умовами, а також на конкурсних засадах. Благодійник має право контролювати цільове використання коштів і, у разі порушення умов, змінювати бенефіціарів або вимагати перегляду порядку використання пожертви.

