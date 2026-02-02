Як взяти участь у адміністративному провадженні?

Участь громадян в адміністративному провадженні є одним із базових принципів, визначених Законом України "Про адміністративну процедуру". Відповідно до статті 17 закону, кожна особа має право бути залученою до розгляду своєї справи, надавати пояснення, докази та отримувати необхідні консультації ще до ухвалення рішення.

У Міністерстві юстиції зазначили, що цей принцип насамперед спрямований на запобігання прийняттю негативних адміністративних актів без урахування позиції особи, а також на посилення відкритості та справедливості в діяльності адміністративних органів.

Закон гарантує право особи бути заслуханою у справах, де рішення може обмежити її права, свободи або законні інтереси. Адміністративний орган зобов'язаний розглянути всі подані аргументи, факти та докази до ухвалення відповідного акту.

Учасників провадження мають інформувати

Окремо передбачено обов'язок органів влади інформувати та консультувати учасників провадження. Громадяни мають бути поінформовані про початок адміністративної процедури, свої права та обов'язки, а також мати доступ до матеріалів справи. Така інформація повинна надаватися завчасно, щоб особа могла повноцінно сформувати й висловити власну позицію.

Крім того, закон надає учасникам провадження право витребовувати та подавати документи й інші докази, які мають значення для розгляду справи.

Норми статті 17 Закону України "Про адміністративну процедуру" підкреслюють, що ефективна участь громадян в адміністративному процесі можлива лише за активної ролі самих адміністративних органів. Це не лише підвищує якість і законність рішень, а й сприяє зміцненню довіри суспільства до державних інституцій.

